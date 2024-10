Notizie drammatiche per Marquez: è scattato l’allarme

Il pilota spagnolo Marc Marquez ha evidenziato ancora una volta il suo modo di guidare al limite. Ora il campione però rischia davvero grosso

Siamo ormai entrati nella fase finale della stagione di MotoGp e ci sarà probabilmente una lotta fino alla fine tra Jorge Martin e il campione del mondo Pecco Bagnaia. Abbiamo visto alternarsi a più riprese i due piloti al vertice e sarà probabilmente cosi fino alla fine con nessun altro pilota ormai in grado di impensierirli per la vittoria finale.

Bagnaia vuole bissare il successo dello scorso anno mentre Martin sogna la vittoria e un gran bello sgarbo alla Ducati, rea di aver preferito Marc Marquez a lui per la prossima stagione con il pluri-iridato che gareggerà sulla moto ufficiale insieme a Bagnaia. Martin ripartirà dall’Aprilia e sogna di farlo con il numero 1 sulle spalle. Tornando a Marquez possiamo dire che la stagione di Marc è stata altalenante ma nel complesso abbastanza positiva.

Nel Team di Gresini l’ex Honda ha vinto sia una Sprint e soprattutto è tornato alla vittoria in un Gran Premio, dopo oltre 1000 giorni di astinenza. Buone notizie ma non solo visto che ancora una volta Marquez ha evidenziato la sua tendenza ad andare al limite e un dato più di tutti lo dimostra. Il pilota iberico – per regolamento – ha solo 4 motori a disposizione per le prossime trasferte in Australia e Thailandia, 4 motori già usati e il motore extra che potrà utilizzare solo in Malesia.

MotoGp, Marc Marquez rischia grosso

Non sarà semplice – soprattutto visto il suo stile di guida piuttosto aggressivo – e Marc dovrà fare particolare attenzione per evitare di mettere a rischio la sua posizione. Quattro motori già usurati non sono pochi ma neanche tantissimi e nei prossimi due Gran Premi il pilota iberico dovrà gestire le risorse a disposizione.

Una situazione ben diversa rispetto agli altri piloti di MotoGp e in particolare rispetto a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il campione del mondo in carica vanta al momento 6 motori da poter utilizzare più ovviamente quello Extra che partirà dalla Malesia. Leader del mondiale e non solo visto che Martin sta riuscendo a gestire al meglio il materiale a disposizione e arriva al prossimo Gran Premio con ben 7 motori a disposizione e quindi è assolutamente tranquillo da questo punto di vista.

I prossimi Gran Premi serviranno per definire la lotta al titolo ma non solo, Marquez dovrà dimostrare ancora una volta agli scettici che la Ducati ha fatto la scelta giusta a puntare su di lui. Ma dovrà stare attento a non esagerare, i rischi sono chiari.