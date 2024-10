Schumacher di nuovo in pista: insieme a lui un’altra leggenda

Un post su ‘X’ manda in tilt il web e i social network: Michael Schumacher in pista insieme a un altro mito della F1

Il Mondiale di Formula 1 si avvia al rush finale. Altri sei Gran Premi e sapremo chi sarà il campione del mondo: quello in carica, Max Verstappen, o Lando Norris. I due sono separati da 52 punti, con l’inglese della McLaren che insegue il driver della Red Bull ma la cui monoposto da qualche mese a questa parte è la più competitiva del lotto.

Dunque, dopo le ultime stagioni caratterizzate dallo strapotere del tre volte iridato olandese e della scuderia di Milton Keynes ci attende un finale thrilling dove tutto può accadere. Una vera goduria per gli appassionati che non chiedono di meglio che assistere a Gran Premi che li tenga con il fiato sospeso dal semaforo verde fino al rettilineo finale.

Eppure, in queste ore l’attenzione dei fan delle quattro ruote è catturata dalla sorprendente notizia di un mai dimenticato Michael Schumacher in pista insieme a un’altra leggenda della Formula 1.

Schumacher e Vettel, la foto che li ritrae insieme emoziona i fan

Entrambi tedeschi e plurivincitori del titolo iridato della Formula 1, Michael Schumacher e Sebastian Vettel sono due leggende del motorsport. Non solo. Seppure per motivi diversi, i due da tempo non frequentano più il paddock.

Insomma, di entrambi si sente forte la mancanza come dimostra anche il fatto che negli ultimi tempi si sono rincorse le voci circa un clamoroso ritorno in griglia dell’ex driver della Red Bull e della Ferrari. Ebbene, in pista ci sono virtualmente tornati entrambi per un istante, pardon, per un’istantanea, la foto che, postata su ‘X’ dall’account ‘RoughlHistory’, li ritrae insieme sull’asfalto del kartodromo di Kerpen, città natale di Schumi.

Era il 1995 e Michael Schumacher, ospite d’onore della finale della Nrw Cup, con tanto di bandiera tedesca in una mano si presta per una foto ricordo con un Sebastian Vettel bambino (aveva appena 8 anni). Un post che è diventato subito virale in quanto è una sorta di investitura dell’ex Red Bull a erede del sette volte campione del mondo. Una foto, quindi, che ha emozionato i supporter dei due tedeschi più vincenti della storia della Formula 1 anche perché, come detto, Schumi e Vettel da tempo non sono più tra i protagonisti del Circus delle ‘quattro ruote scoperte’.

4. Michael Schumacher and Sebastian Vettel at the NRW Cup Final in Germany, 1995 pic.twitter.com/HOqacZGVpV — Rough History (@RoughHistory) October 14, 2024

Infatti, come è noto, il sette volte campione del mondo lotta per riprendersi quella normalità che gli ha strappato il terribile incidente sugli sci sulle nevi di Meribel il 29 dicembre del 2013. Il quattro volte iridato invece è letteralmente sparito dai radar dopo il ritiro dalle competizioni al termine del mondiale 2022 facendosi rivedere solo in qualche sparuta occasione per eventi commemorativi (come il ricordo di Ayrton Senna nel Gran Premio d’Imola di quest’anno) o iniziative legate alla tutela dell’ambiente.