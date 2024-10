Sinner, nuovo lavoro per il numero 1 al mondo: bomba in diretta!

Nuovo lavoro per Jannik Sinner: l’annuncio in diretta riguardo il numero 1 al mondo è clamoroso, i tifosi restano sbigottiti

Continua il momento d’oro per Jannik Sinner che, nonostante le tante polemiche che stanno ruotando attorno a lui per via del caso doping dal quale è stato inizialmente assolto, è riuscito a portare a casa un altro trofeo.

Domenica scorsa, il tennista azzurro numero 1 al mondo ha sconfitto Novak Djokovic nella finale dello Shanghai Masters 2024, mostrando ancora una volta a tutti il suo talento. Una vittoria che conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, tutta la forza ed il talento di Jannik che non ha certo motivo di doparsi per poter trionfare in un match e scalare la classifica.

Sinner è primo per meriti esclusivamente suoi e contro Djokovic ha mostrato chiaramente a tutti quanto questo suo primato non possa essere messo in dubbio. Tuttavia, le polemiche per il caso doping non si sono spente, specie dopo che la Wada ha annunciato ricorso contro la sua assoluzione e, come rivelato anche da Sinner stesso, il tennista azzurro non può essere del tutto tranquillo.

Nel frattempo, qualcuno ha già iniziato ad ipotizzare, tra il serio ed il faceto, la possibilità di un nuovo lavoro per Jannik. Nel podcast prodotto da Fandango dal titolo “Michette e Polpette”, c’è stata una simpatica chiamata tra Panatta e Bertolucci dove si è parlato soprattutto di Sinner ed i due sono convenuti sul fatto che il tennista azzurro sia perfetto per un nuovo lavoro

Tennis, nuovo lavoro per Sinner: l’annuncio lascia di stucco

Jannik Sinner non è solo un grande tennista, ma sarebbe adatto anche per un altro lavoro che per lo sport non ha niente a che vedere. Nel corso della telefonata tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, andata in onda nel podcast “Michette e polpette”, il primo ha detto al secondo che per lui Sinner potrebbe benissimo fare il macellaio.

Un annuncio che ha lasciato di stucco i tifosi, ma Panatta ha poi spiegato come andrebbe bene per questo mestiere per il modo in cui trita gli avversari durante le partite. Insomma, tramite lo scherzo, l’ex tennista ha voluto lodare ancora una volta il numero uno al mondo, sottolineando tutta la superiorità rispetto ai suoi avversari che per lui “diventano polpette” e finendo tritati nel tritacarne che non è altro che il suo talento.

Un metafora culinaria quella usata da Panatta che però rende bene l’idea di quanto sia immenso il talento di Sinner che pure in Cina ha mostrato ai suoi detrattori di non aver certo bisogno di ricorrere ad altri mezzi per poter portare a casa i suoi straordinari e meritati successi.