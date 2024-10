Stop alle indiscrezioni: nomina storica per Tuchel dalla FA

Fine dei dubbi e delle indiscrezioni: sarà Thomas Tuchel il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Inghilterra. Il tedesco, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco con cui è ancora sotto contratto, erediterà il ruolo rivestito ad interim da Lee Carsley che ha sostituito il precedente ct Southgate dopo la sconfitta patita nell’ultima finale degli europei dagli inglesi.

Il nuovo allenatore dei “Three Lions” potrebbe essere presentato già nelle prossime ore, andando a ratificare in maniera definitiva l’accordo che è già stato stipulato con la Football Association dopo qualche giorno di trattative serrate.

Da stabilire restano ormai solo le tempistiche relative al cambio della guardia, che dovrebbe verificarsi dai primi impegni del 2025.

Tra le candidature che la stampa britannica aveva rilanciato c’era anche quella del tecnico del City Pep Guardiola, che in realtà non ha mai approfondito nessun genere di discorso con la federazione inglese anche a causa dell’altissimo ingaggio percepito dai Citizens.

Tuchel dunque diventerà il terzo allenatore straniero della storia della Nazionale Inglese, dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello.