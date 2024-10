Bagnaia spiazzato, è ufficiale: l’ultima decisione fa volare Martin

Francesco Bagnaia spiazzato, oramai non ci sono più dubbi: l’ultima decisione presa può essere un assist per Jorge Martin

Uno scambio di battute, quello che si è verificato al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, che non è affatto passato inosservato. Protagonisti di quanto accaduto Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il primo gli aveva rivelato, anche in maniera abbastanza ironica, che in quel di Valencia sarebbe dovuto arrivare a quota zero.

La risposta del collega non si è fatta attendere: “Ci metto la firma“. La cosa certa, però, è che il due volte campione si è riportato nuovamente a -10. Il prossimo appuntamento, che li vedrà nuovamente protagonisti, è previsto in Australia domenica 20 ottobre. Chi si è voluto soffermare su questa battaglia è Luigi Dall’Igna. Il Direttore Generale di Ducati Corse ne ha parlato in una lunga intervista che ha concesso ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“.

Bagnaia-Martin, Dall’Igna non ha dubbi: “Una finale all’insegna della sportività”

Per Dall’Igna non ci sono dubbi: quella tra i due sarà una finale all’insegna della sportività. Quel che è certo, però, è che Bagnaia non potrà avere a disposizione il telaio nuovo testato in quel di Misano. La Ducati, di conseguenza, ha fatto chiaramente capire che non è in grado di poter produrre dei sufficienti esemplari per poter equipaggiare tutte le GP24 in pista. Segno del fatto che non ci saranno vantaggi per nessun pilota. Nemmeno per colui che ha vinto il titolo per ben tre volte nella sua carriera.

La conferma in merito è arrivata anche dallo stesso Bagnaia. Quest’ultimo, arrivato al primo posto nel Gp in quel di Motegi, ha precisato che nessuno può portare il telaio provato a Misano visto che, appunto, non ce ne sono abbastanza. Se lo avesse avuto, inoltre, sarebbe stato un importante vantaggio e lo avrebbe aiutato a fare la differenza. Appuntamento, quindi, rimandato per il prossimo anno.

In conclusione Dall’Igna, al quotidiano sportivo “rosa”, ha fatto capire chiaramente che non bisogna assolutamente sottovalutare Jorge Martin. Soprattutto in vista del prossimo appuntamento australiano. Per il Direttore Generale della Ducati, inoltre deve trionfare il pilota che merita la vittoria, tanto da ricordare a tutti che questo è uno sport e deve rimanere tale.

Sul fatto che non siano state introdotte delle innovazioni tecniche è assolutamente a favore. L’obiettivo era quello di evitare che un pilota potesse ricevere un “trattamento preferenziale” rispetto ad un altro suo collega. In conclusione rivela: “Chi dice che non faremo vincere Jorge Martín non conosce il mio curriculum“.