Bomba LeBron James, trasferimento da sogno in NBA

Il futuro di LeBron James appare in bilico. Rumors sul possibile addio hanno letteralmente del clamoroso, tifosi in ansia

Pochi giorni e comincerà ufficialmente la NBA, il campionato di basket più bello e importante al mondo. Squadre da ogni città o quasi degli Stati Uniti si affronteranno per decidere chi è la migliore e vedremo alcune tra le più importanti stelle del pianeta. Tra questi non può non essere citato LeBron James, leggenda del basket americano e considerato tra i più grandi atleti di sempre.

Per LeBron questa sarà una stagione piuttosto particolare, il cestista di Akron ha 40 anni ed è ormai nella parte finale della sua carriera. In questa annata l’atleta giocherà in squadra con suo figlio Bronny, un qualcosa di straordinario che non abbiamo mai visto sui campi da basket; per questo King James ha ricevuto però anche grosse critiche: per alcuni questa è solo una mossa pubblicitaria e Bronny – primogenito del grande campione – non vale l’inserimento in questa categoria.

Anche parte dei tifosi non ha gradito soprattutto perchè LeBron gioca in una franchigia storica e vincente come i Los Angeles Lakers. Il grande cestista è in una delle ultime occasioni della sua carriera e i tifosi si attendono la vittoria del titolo. O quantomeno la possibilità di andarci piuttosto vicino, cosa invece non accaduta nella scorsa stagione dove la squadra fu sconfitta nettamente nel primo turno Playoff. Intanto proseguono rumors di mercato, potremmo dire ‘Fantamercato’.

NBA, LeBron James: l’annuncio fa sognare i tifosi su Curry

Nell’ultima conferenza stampa – ormai a pochi giorni dall’esordio stagionale – LeBron James ha sentenziato: “L’esperienza con Steph (Curry) all’interno del Team Usa è stata tutto ciò che mi aspettavo ed anche di più, ho tanti ricordi e quelli di Parigi rimarranno tra i migliori della mia carriera e in generale della mia vita”. Poi delle parole che hanno fatto sobbalzare i tifosi di basket e LeBron che incalzato ha spiegato: “Io e Steph nella stessa squadra? Beh, non saprei ma mai dire mai”.

Un’ipotesi difficile ma non del tutto impossibile e i tifosi sono curiosi di capire se c’è una possibilità seppur minima di vedere i due campioni di Akron nella stessa squadra. La scorsa estate Lakers e Golden State si incontrarono per capire se ci fosse possibilità di un passaggio della stella alla Baia, ma alla fine non si è trovato alcun accordo. Inoltre – per contratti pubblicitari e simili – LeBron James difficilmente potrà spostarsi ancora in questa fase finale della carriera.