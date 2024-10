È morto a soli 34 anni, lutto tremendo nel calcio

Il mondo del calcio dice addio ad uno dei suoi protagonisti scomparso all’età di 34 anni dopo aver perso la sua battaglia contro un male incurabile

Le ultime settimane non sono state facili per il mondo del calcio che continua a perdere alcuni dei suoi protagonisti, lasciando tutti i tifosi senza fiato.

Lo scorso nove ottobre è arrivata la drammatica notizia della morte di George Baldock, giocatore inglese in forza al Panathinaikos, deceduto per annegamento e una manciata di giorni dopo un altro calciatore ci ha detto addio. Stiamo parlando di Gonzalo Gomez, giocatore di 34 anni ed ex portiere di varie squadre tra cui UD Logrones, Naxara e Calahorra. Il portiere aveva trascorso un’intera carriera tra terza e quarta serie spagnola prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2023.

La sua ultima esperienza è stata all’Oyonesa, dopodiché Gomez ha lavorato in staff tecnici di altri club della Comunità di La Rioja, prima però che iniziasse la sua dura battaglia contro una grave malattia che alla fine lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Una morte che ha lasciato sotto shock non solo la Comunità di La Rioja, ma anche tutto il calcio spagnolo, costretto a salutare uno dei protagonisti delle sue serie inferiori.

Lutto nel calcio spagnolo: muore a 34 anni il portiere Gonzalo Gomez

Ad annunciare la scomparsa di Gomez a soli 34 anni dopo una lunga lotta contro una grave malattia è stata la Fedéracion Riojana de Futbol che si è stretta attorno al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze. L’ex portiere era ben noto nella Comunità di La Rioja avendo lavorato negli staff tecnici di vari club di quest’ultima ed il suo decesso è stato un colpo al cuore per tutti.

A rendergli omaggio è stato anche il club dove Gomez ha mosso i primi passi ovvero l’Atletico Central, piccola squadra di Siviglia. Il club andaluso ha pubblicato un emozionante comunicato ufficiale in sua memoria, sottolineando come il suo ricordo li ispirerà ad andare avanti uniti e forti, consci che ogni passo fatto insieme li “rende più grandi, come persone e come squadra”.

Da tempo, Gonzalo Gomez stava lottando contro un terribile male che, alla fine, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, anche se per motivi di privacy non è stato rivelato il motivo del decesso. Una perdita grave per il calcio spagnolo, soprattutto per le categorie inferiori che perdono quello che era uno dei loro punti di riferimento.