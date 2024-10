Ma quale Ferrari, Leclerc alla guida di un’altra monoposto: assurdo

Charles Leclerc alla guida di un’altra monoposto: altro che Ferrari, arriva la clamorosa rivelazione sul monegasco

Due vittorie e nove podi totali, 245 punti conquistati ed 86 da recuperare rispetto a Max Verstappen. Questi i numeri di Charles Leclerc in questo mondiale con la Ferrari. Statistiche che se da un lato tengono ancora aperta la possibilità di conquistare il titolo iridato – finché l’aritmetica non lo condanna, c’è sempre una speranza – dall’altro più realisticamente si deve pensare come anche questa non sia la stagione buona per laurearsi Campione del mondo.

La Ferrari, d’altronde, solo in alcune fasi del campionato ha mostrato segnali di risveglio, con gli aggiornamenti che hanno reso più competitiva la monoposto in pista. Enormi passi in avanti compiuti a Maranello, ma non ancora sufficienti. Se la Red Bull ha infatti avuto un calo notevole per quanto riguarda le prestazioni, al momento è la McLaren la monoposto più veloce in pista.

E non è un caso che proprio la scuderia di Woking sia ora leader del mondiale Costruttori con Norris a caccia di Verstappen, staccato 52 punti. Questi numeri hanno indotto a riflessioni più approfondite, alimentate anche da una lunghissima pausa di un mese che sta per terminare.

Leclerc alla McLaren: la rivelazione clamorosa

Si ritorna, infatti, in pista in questo week end, con il circus protagonista ad Austin, in Texas. Il primo di una serie di tre Gran Premi consecutivi che metteranno a dura prova le monoposto: dopo gli Stati Uniti, infatti, si vola in Messico e poi in Brasile, ad Interlagos, un tris che potrebbe anche essere decisivo in ottica Mondiale.

A tal riguardo, con un post su Instagram Carlo Vanzini, giornalista nonché telecronista della Formula 1 per Sky Sport, ha quasi sollevato un polverone. “Leclerc con una monoposto come quella di Norris oggi, sarebbe in testa al mondiale a differenza di Lando“, con Vanzini che ha poi ricordato il ritardo di 52 punti dell’inglese dalla testa del mondiale.

Vanzini, di fatto, ha solo rimarcato un pensiero che già in passato aveva espresso. Già qualche settimana fa, infatti, aveva sottolineato come da Miami in poi, nonostante i grandi progressi della McLaren, avesse recuperato un solo punto su Verstappen al contrario della scuderia che, invece, è diventata leader del Mondiale scavalcando la Red Bull.

Leclerc, quindi, più forte ed efficace di Norris, questa la deduzione finale del giornalista. E chissà se Lando, già a partire da Austin, non lo faccia ricredere.