Manuel Bortuzzo, tutti commossi dopo l’ultima decisione: è successo in queste ore

È arrivata una notizia che farà sicuramente emozionare e commuovere sia Manuel Bortuzzo, sia tutti i suoi tifosi ed amici. Riconoscimento in vista

La storia di Manuel Bortuzzo ormai è nota a tutta Italia. Il giovane nuotatore triestino, promessa delle vasche azzurre, che ha visto la propria vita cambiare in maniera improvvisa per via di un episodio tanto incredibile quanto sventurato. Ma che ora si sta rilanciando come atleta paralimpico di ottima qualità.

Bortuzzo nel 2019 fu vittima di un colpo di pistola alla schiena, protagonista fortuito ed involontario di una sparatoria che si consumò fuori da un locale di Roma, dove l’atleta si era recato con la propria fidanzata. Tale incidente gli ha procurato un danno irreversibile alla colonna spinale, costringendo Manuel a perdere l’uso delle gambe ed a muoversi con la sedia a rotelle.

Ma la forza d’animo ed il coraggio di Manuel Bortuzzo sono da subito stati incredibili e straordinari. Infatti il 25enne triestino si è risollevato moralmente, cominciando a lavorare come nuotatore paralimpico. La sua storia e la voglia di rinascita sono stati raccontati da Bortuzzo stesso nel libro autobiografico Soli nella tempesta.

Riconoscimento in arrivo per Bortuzzo: tutti commossi per il nuotatore

Manuel Bortuzzo, reduce da una splendida medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nello stile rana, ha ottenuto un importante riconoscimento proprio grazie alla sua autobiografia. Infatti poche ore fa è stato annunciato che il nuotatore è risultato vincitore di un premio letterario di primo livello.

Soli nella tempesta, edito da Rizzoli, si è aggiudicato la decima edizione del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova. Manuel stesso verrà premiato nel corso del gala in programma per giovedì 7 novembre, alle ore 18.30 nell’Aula Magna del Palazzo del Bo, sede dell’Università di Padova.

Tale evento sarà presentato dai giornalisti Gianluca Di Marzio e Michela Faggiani. Una bellissima notizia per Manuel Bortuzzo, che dunque sta ottenendo graditi consensi per il libro da lui scritto e che racconta passo dopo passo le conseguenze dell’incidente e la forza che è riuscito a tirar fuori per superare il dramma e ritornare a nuotare in una veste completamente diversa.

Va ricordato che Bortuzzo ormai ha a che fare da tempo anche con gli ambienti mediatici, avendo partecipato all’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Inoltre dalla sua vicenda è stata tratta la mini-serie televisiva Rai Rinascere, andata in onda nel 2022.