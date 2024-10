Ultim’ora Ferrari, annuncio sconvolgente: “Sto già male”

È arrivato un messaggio che ha spiazzato tutti e che riguarda la Ferrari: a pochi giorni dal GP di Austin, è successo davvero

Sta per finire l’attesa, il ritorno in pista della Formula 1 è ormai alle porte. Siamo ad un passo dall’inizio del GP di Austin, appuntamento cruciale per il mondiale piloti che vede in testa ancora una volta Max Verstappen. I 52 punti di vantaggio su Norris, però, non lasciano tranquillo il pilota della Red Bull.

Non si vedeva da tempo un campionato così combattuto, con McLaren che è riuscita negli ultimi mesi a sovrastare – lato prestazioni – i campioni del mondo in carica. D’altronde in quel di Milton Keynes le tensioni, ultimamente, non sono mai mancate ed i cambiamenti in vista dell’anno prossimo sono già tanti. Adrian Newey su tutti, ma non solo. Chi ha cambiato già tanto è la Ferrari che si appresta a vivere un fine settimana da grande protagonista: in America, infatti, la ‘Rossa’ potrebbe sulla carta risultare una delle grandi favorite per il podio.

Ad ogni modo il primo grosso tassello di una rivoluzione per tornare a vincere sarà certamente Lewis Hamilton, che da inizio 2025 vestirà finalmente la tanto desiderata tuta rossa per vivere un’ultima grandiosa avventura della sua straordinaria carriera. Vincere il suo ottavo mondiale a Maranello, sarebbe semplicemente fantastico. Intanto in vista dell’appuntamento in Texas nelle scorse ora è arrivato un annuncio che ha spiazzato il mondo della Formula 1 ed in particolar modo i tifosi del Cavallino Rampante: ecco cos’è successo.

GP Austin, rivoluzione Ferrari: annuncio choc

A sei GP dal termine del Mondiale, quello di Austin rimane un appuntamento cruciale per la ‘Rossa’ per tentare di racimolare punti in ottica costruttori. Riguardo all’imminente Gran Premio, Leo Turrini ha spiazzato tutti disegnando un quadro di grossi cambiamenti.

Il noto giornalista che da anni segue con grande attenzione la Formula 1, a ‘Tutti Convocati’ ha rivelato le sensazioni che anticipano il weekend in terra americana. Ed il tema caldo è proprio la rivoluzione che da settimane sta prendendo corpo in casa Ferrari: ad Austin riservate dalla Scuderie di Maranello non saranno affatto poche. “In questo GP debutta il nuovo direttore tecnico Loic Serra, avremo un nuovo fondo della macchina e sto già male con tutte queste novità in casa Ferrari”.

Ed in effetti la presenza di un nuovo fondo, novità annunciata da diverse settimane, potrebbe portare a quell’accelerata prestazionale che da Maranello sperano di ottenere per tornare a vincere. Ancora pochi giorni ed ogni nodo verrà al pettine: per la gioia di Turrini e dei milioni di tifosi della ‘Rossa’ speranzosi di festeggiare un nuovo successo.