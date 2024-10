Invocato Alex Zanardi, scelta da brividi: colpo di scena inaspettato

Alex Zanardi è sempre nel cuore di tutti gli appassionati di motori e ancora una volta è stato tirato in ballo per una scelta incredibile: un vero colpo di scena

Il campione paralimpico ha avuto un grande passato tra le quattro ruote, sia in Formula 1 che nel Campionato CART americano. Ricordi indelebili di un fenomeno che ha saputo emozionare in ogni sua impresa e che tutti ricordano con affetto.

La storia di Alex Zanardi è costellata di grandi traguardo, che lo hanno sempre reso uno dei personaggi sportivi più amati della storia italiana. Per lui il passato è legato alle imprese in auto, un talento che ha coltivato sin da bambino in terra bolognese. Il giovane Zanardi si è fatto strada nei kart prima di arrivare a scalare le varie categorie di anticamera alla Formula 1. La sua esperienza nella classe regina non è stata propriamente fortunata, visto che sia con la Jordan che con la Minardi non ha mai avuto una macchina competitiva. Anche la Lotus è stata una parentesi poco fortunata, mentre la stagione con la Williams, sulla carta la vera grande occasione, non si è conclusa nel migliore dei modi.

Il vero exploit il pilota romagnolo lo ha avuto in America, dove è riuscito a centrare due campionati prima di essere richiamato in Europa per una seconda vita in F1. Purtroppo per lui la carriera nelle monoposto si è conclusa troppo presto per quel tragico incidente del 15 settembre 2001, in Germania. La perdita delle gambe lo ha costretto a reinventarsi, con quella forza di spirito che solo lui poteva avere. Le medaglie paralimpiche di Londra e Rio sono la testimonianza di come la testa possa tutto nello sport e nella vita.

Alex Zanardi resta nel cuore di tutti gli appassionati: la Formula 1 doveva dargli maggiore considerazione

Su X alcuni tifosi e appassionati di Formula 1 hanno voluto avviare una discussione su quale sia la lista dei top-10 piloti che avrebbero potuto avere una carriera e una considerazione diversa nel Circus. Grandi talenti inespressi o campioni in erba che non hanno confermato le aspettative. Per rimanere al contesto italiano ci sono nomi come Patrese e Nannini, sia per un verso che per l’altro e uno dei fan ha nominato proprio Zanardi.

Anche per lui la F1 poteva avere maggior rispetto e maggiori opportunità, ma si è trasformata tutta in un grande rimpianto. Un vorrei ma non posso che alla fine lo ha portato a migrare altrove.

Good list. My choice would be Alex Zanardi. — VG (@tw00mph) October 14, 2024

La verità è che una vettura veramente all’altezza dei top team non l’ha mai avuta il buon Alex, costretto a fare di necessità virtù in squadre di periferia. Anche dopo la maturazione in Formula CART qualcuno poteva e doveva puntare su di lui, ma le scelte sono state altre.