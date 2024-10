Marc Marquez incassa un duro colpo, terribile notizia per i suoi fan

Niente da fare per Marc Marquez che incassa un duro colpo, una terribile notizia per i suoi fan: gli ultimi aggiornamenti

Nulla è ancora scritto. Tutto può ancora succedere. Sta per volgere al termine il campionato della MotoGP. Tanto è vero che mancano solamente altre quattro gare alla conclusione, al netto delle Sprint. Il nome del nuovo campione del mondo ancora deve uscire. Oramai è lotta a due tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Così come è tutto da scrivere per il terzo posto.

A contendersi la posizione ci sono Marc Marquez ed Enea Bastianini, un duello che potrebbe essere condizionato da un fattore. Secondo quanto riportato dal regolamento c’è un numero limitato di motori. Gli stessi che sia i piloti che le squadre possono utilizzare. Proprio in merito alla questione fanno riflettere le ultime sul nativo di Cervera.

Marquez, il punto della situazione sui motori della GP23

Australia, Thailandia, Malesia e Valencia. Questi gli ultimi quattro appuntamenti in cui verrà decretato il vincitore ufficiale di questa stagione della MotoGP. Dall’inizio del nuovo anno le squadre, in più di una occasione, hanno utilizzato diversi motori lo scopo di rimanere sempre più competitivi. Come tutti ben sanno i piloti hanno a disposizione solamente otto motori da quando parte la stagione.

A vivere un momento non del tutto esaltante, in questo contesto, è sicuramente Marquez. Basti pensare che in Indonesia ha montato il quinto motore. Lo stesso che, poco dopo, si è incendiato e che è stato già utilizzato in precedenza in occasione delle libere di Aragon e nelle due sessioni in quel di Misano. A Motegi il classe ’93 ha utilizzato i motori numero 6 (Prove, FP2, Q2, Sprint, e gara) e 7 (FP1, Prove e FP2).

Cosa vuol dire? Che Marquez ha due motori ritirati (l’1 ed il 2) con l’aggiunta di un terzo (il numero 5). Segno del fatto che, a disposizione, avrà solamente quattro motori (tutti usati) per poter affrontare i prossimi due Gran Premi (Australia e Thailandia). Il regolamento prevede inoltre che l’ottavo motore si può utilizzare in Malesia. Quindi, nelle prossime due gare, il pilota spagnolo avrà a disposizione due motori molto utilizzati: uno con 23 uscite in pista e uno quasi nuovo (il numero 7).

Discorso diverso, invece, per il resto dei suoi colleghi. Partendo proprio da Pecco Bagnaia che dispone di sei motori (uno di questi montato in Giappone). L’attuale numero uno della MotoGP ha ritirato uno solo dei motori (vale a dire il numero 2). Uno in più, invece, per Jorge Martin (sei utilizzati). Sei motori per Enea Bastianini (cinque di questi già utilizzati). Alex Marquez ha 5 motori, Marco Bazzecchi 6 e Fabio Di Giannantonio 5.