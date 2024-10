Milan, che inizio per Pulisic: Fonseca si aggrappa a Capitan America

Tra le poche note positive di questa prima parte di stagione del Milan tra campionato e Champions League c’è sicuramente Christian Pulisic che, al suo secondo anno in Rossonero, continua ad essere decisivo nonostante le difficoltà del reparto offensivo del Diavolo. Cinque gol nelle prime sette giornate di Serie A, più l’unico nella massima competizione europea contro il Liverpool con un solo attaccante che ha fatto meglio di lui negli ultimi anni: manco a farlo apposta Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, nella stagione 2020-21, andò in gol in 8 occasioni nei primi sette turni: medaglia d’argento proprio per l’Americano con Olivier Giroud al terzo che sia l’annata passata che due stagioni fa si fermò a quattro reti nei primi sette match. Fiuto del gol che certifica l’importanza dell’ex Borussia Dortmund che ha segnato più dei vari Abraham, Leao e Morata… praticamente facendo meglio dell’intero reparto offensivo del club di Via Aldo Rossi.