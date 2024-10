Tutti in lacrime per un campione del mondo, doloroso addio nello sport

Un addio in lacrime quello del campione che ha salutato tutti dopo l’ultima gara disputata in carriera

È sempre un dolore per gli appassionati quando un grande protagonista dello sport decide di concludere la sua carriera. Lo abbiamo percepito di nuovo in occasione del recente annuncio di Rafa Nadal che ha deciso di chiudere con il tennis a fine stagione dopo oltre 20 anni di trionfi e record.

Una carriera splendida quella del campione iberico che saluterà tutti in occasione della Final Eight di Coppa Davis in programma a fine novembre a Malaga. Lo ha fatto prima, invece, un altro grande campione che ha fatto la storia della disciplina in cui gareggia da quando era un bambino e nella quale ha vinto anche un Mondiale.

Con l’ultima gara disputata ad Arco di Trento, si è conclusa la carriera del pilota di motocross David Philippaerts. A 40 anni, il campione di Pietrasanta di origine belga ha deciso di lasciare definitivamente moto e sterrato, annunciando il suo addio in lacrime davanti al pubblico che lo ha acclamato anche nell’ultimo evento concluso al tredicesimo posto su una Kawasaki.

David Philippaerts si ritira, è stato campione del mondo

La carriera di Philippaerts nel motocross è cominciata in tenerissima età. Ispirato dal padre e dal nonno entrambi crossisti, David esordisce addirittura a sei anni nella disciplina. Vince vari titoli regionali, diventa campione italiano nel 2003 e nel 2004 e arriva a disputare il Mondiale prima con KTM poi con Yamaha.

In sella a una Yamaha YZ450F vince il Mondiale MX1 nel 2008, quello della massima categoria nel motocross, primo italiano a riuscirci dopo 18 anni di attesa. Nelle stagioni seguenti, resta tra i protagonisti del Mondiale, lottando spesso con Toni Cairoli. Disputa l’ultima edizione nel 2015 con un 15esimo posto finale.

“Ho preso la decisione di ritirarmi dalle gare a livello professionistico in questa stagione difficile – ha dichiarato Philippaerts – con la mia famiglia e tutta la squadra ci siamo resi conto che era il momento giusto per fermarsi e pensare ad altro per il futuro.” Il pilota non abbandonerà del tutto il motocross. Lui stesso ha svelato che continuerà la sua attività non a livello agonistico ma come tester per il team Scoccia Racing con il quale ha gareggiato prima del ritiro.

Una scelta, quella di Philippaerts, che richiama quella di un collega della MotoGP ovvero Aleix Espargarò. Anche il pilota iberico ha annunciato l’addio all’Aprilia e al Motomondiale a fine stagione ma proseguirà come tester per la Honda a partire dal 2025.