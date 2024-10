Ufficiale Ferrari, altro ribaltone in Formula 1: Mondiale riaperto!

La notizia è ufficiale, importante ribaltone in Formula 1 per quanto riguarda la Ferrari: il Mondiale è riaperto

A poco meno di un mese dall’ultimo Gran Premio di Singapore si ritorna nuovamente in pista. La Formula 1 è pronta ad andare in in scena. Questa volta negli Stati Uniti D’America e, più precisamente, sul circuito di Austin. In terra americana la Ferrari vuole dire la sua e magari puntare ad una storica ed importante vittoria.

Messa da parte la pausa autunnale la scuderia di Maranello, insieme a piloti e resto del team, si sta preparando mentalmente per la “tripletta americana” (il Gran Premio farà tappa anche a Città del Messico ed Interlagos). L’obiettivo della ‘Rossa’ è fin troppo chiaro: tornare a casa con un successo e riscattare la sconfitta in quel di Baku in cui le cose non sono affatto andate per il verso giusto.

Guai, però, a dire che è tutto perduto. Parola di Frederic Vasseur che ci crede ancora. Il team principal della Ferrari ne ha parlato in una lunga conferenza stampa in cui ha voluto fare il punto della situazione. Segno del fatto che il Mondiale non è per nulla rovinato e che ci sono ancora buone (seppur poche) possibilità.

Ferrari, Vasseur ci crede: “Mondiale è ancora aperto per noi”

Quella di Austin è la prima di sei tappe che concluderanno il Mondiale. Ogni Gran Premio, da questo momento in poi per la Ferrari, sarà una vera e propria finale. L’obiettivo della scuderia è anche quello di poter verificare se sui curvoni, ad alta velocità, se quello che è stato fatto nelle precedenti gare può ancora essere messo in atto.

Senza dimenticare, inoltre, la preparazione fatta in casa ancor prima di scendere in pista. Queste sono alcune delle sue parole: “Torna il formato Sprint. Ciò vuol dire che avremo una unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica nella giornata di sabato“. Pronti a questo appuntamento, ovviamente, i due piloti simbolo della squadra come Charles Leclerc e Carlos Sainz. A loro due, infatti, l’arduo compito di portare a casa un successo importante.

Al Mondiale, infatti, Vasseur non ha perso assolutamente le speranze: “Dobbiamo fare del nostro meglio. I valori in campo sono ravvicinati. Nelle classifiche tutto è ancora aperto“. Non è affatto un mistero che quella di Austin sia considerata una delle sfide più impegnative di tutto il campionato. Soprattutto per via dei suoi curvoni e dei saliscendi.

Basti pensare che lo scorso anno il “Predestinato” del Principato di Monaco andò in pole position. Anche se in gara non riuscì a ripetersi, tanto da chiudere in sesta posizione e successivamente squalificato per l’usura irregolare del fondo. Quello, però, è il passato. Ora Leclerc ha voglia di rifarsi e, soprattutto, festeggiare al meglio il suo compleanno (27 anni compiuti il 16 ottobre).