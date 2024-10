Annuncio impietoso per Sinner: Alcaraz lo supera

Brutte notizie per Jannik Sinner, arriva l’annuncio che tutti temevano: c’entra ancora Alcaraz, ecco cosa è successo

Continua il momento d’oro per Jannik Sinner. Tra un impegno ufficiale, come il 1000 di Shanghai concluso vittoriosamente da pochi giorni, e altri non ufficiali ma molto remunerativi, come il Six Kings Slam, l’azzurro si sta godendo una splendida passerella d’onore in questo finale di stagione in cui si è confermato il numero 1 al mondo. Un primato che però potrebbe non durare ancora a lungo. Alcaraz è infatti pronto a insidiarlo. Lo conferma un annuncio clamoroso che fa tremare i polsi a tutti i tifosi dell’altoatesino.

Il ranking ATP attualmente dice che tra Jannik e Carlos ci sono oltre quattromila punti di distacco. In pratica un paio di Slam. Si tratta però di una proiezione che tiene conto solo di ciò che è stato il loro percorso in questi dodici mesi, e non c’è dubbio che quello di Sinner sia stato più lineare e continuo. Sul fatto che Alcaraz abbia tutto per spodestarlo però tutti sono d’accordo.

Anzi, c’è chi nel tracciare un bilancio di quello che fin qui hanno raggiunto e hanno dimostrato il talento spagnolo e quello italiano continua a preferire Carlitos sotto almeno un punto di vista. Ed è anche per questo che il rischio di un sorpasso nei prossimi mesi non è assolutamente da escludere, considerando anche che negli ultimi scontri diretti spesso Alcaraz ha avuto la meglio sul nostro portacolori.

Alcaraz supera Sinner, l’annuncio non lascia più dubbi: può succedere davvero

Per il 2024 Sinner può dormire sonni tranquilli. Grazie allo spettacolare percorso di Shanghai sarà sicuramente lui il giocatore che chiuderà questa stagione al primo posto nel ranking, dovesse anche decidere di prendersi tre mesi di vacanza da qui a dicembre. Per quanto riguarda il 2025, però, la musica potrebbe essere completamente diversa.

Se potenzialmente, a detta di molti esperti, Sinner potrebbe diventare il nuovo Djokovic, il giocatore più solido del circuito, quello in grado di battere tutti e soprattutto di perdere pochissime partite nel corso di una stagione, Alcaraz ha infatti le qualità per poter andare ancora oltre, almeno secondo il parere di uno dei più grandi esperti del circuito, l’ex eroe di Davis Corrado Barazzutti.

Intervistato da Libero, l’attuale collaboratore dello staff di Lorenzo Musetti ha detto la sua sulla possibile rivalità tra l’italiano e lo spagnolo, lasciandosi andare a lodi sperticate per l’azzurro ma sottolineando anche una grande differenza tra i due che alla lunga potrebbe dare un vantaggio all’iberico.

“Carlos ha un arsenale di colpi più completo, questo bisogna oggettivamente dirlo“, ha spiegato Barazzutti, senza per questo voler sminuire Jannik. Anzi, se c’è questa differenza il merito è solo del numero 2 al mondo, dotato di un tennis che “si avvicina molto a quello di Federer“, almeno per variabilità e versatilità anche nei momenti di difficoltà. Senza considerare il fattore anagrafico: “Ha due anni in meno di Jannik, quindi ha la possibilità di alzare ulteriormente il proprio livello di gioco“.