Formula 1, titolo a Norris: Verstappen costretto ad arrendersi

Le recenti dichiarazioni dell’ex protagonista della Formula 1 non lasciano dubbi: incoronano Lando Norris e mettono da parte Max Verstappen

Erano anni che non si vedeva un testa a testa fino all’ultimo km. Questa Formula 1 2024 ci sta regalando in tal senso parecchie soddisfazioni: non è quasi mai stata scontata, al netto dell’inizio in cui la Red Bull, come era solito fare negli ultimi anni, non lasciava nemmeno un briciolo di soddisfazione agli avversari.

Dal Gran premio di Miami in poi, qualcosa è cambiato: è quello lo spartiacque della stagione che ha regalato a Lando Norris la prima vittoria stagionale e personale, lanciandolo prepotentemente al secondo posto alle spalle di Max Verstappen. Se quest’ultimo però ha perso parecchio smalto, soprattutto a ridosso dell’inizio della pausa estiva, il pilota della McLaren ha potuto fortificarsi sempre di più fino a diventare il suo principale rivale: Norris, tra ottimi podi e vari primi posti (tra cui l’ultimo conquistato a Singapore), vede ora l’amico e rivale olandese sempre meno lontano.

Il prossimo appuntamento di Austin, in tal senso, potrà dirci molto di questa lotta fino all’ultimo giro.

F1, Steiner non ha dubbi: Norris è il favorito

Si accumulano nelle ultime ore le dichiarazioni di coloro i quali parteggiano per Lando Norris, un pilota che grazie all’aiuto del suo team principal, l’orvietano Andrea Stella, ha potuto realmente capire le sue innate capacità alla guida della monoposto. E tra coloro i quali sostengono il britannico e che non considerano impossibile superare quel margine di 52 punti, vi è l’ex team principal della Haas, Gunther Steiner.

Le dichiarazioni di Steiner sono in linea con quanto visto negli ultimi appuntamenti di Baku e Singapore: avendo a disposizione una monoposto del tutto superiore, il natio di Bristol ha un passo in più rispetto a una Red Bull che, seppur costruita ad arte, fa fatica quando affronta le curve. Il grip è il principale problema per Horner & co. Non a caso, in vista della seconda gara di quest’anno da svolgersi negli Usa, saranno approntati aggiornamenti che, sperano da Milton Keynes, siano migliorativi da questo punto di vista.

Queste intanto sono le parole di Steiner al podcast ‘The Sports Agents’, tutte a supporto di Norris e della McLaren: “Credo che la corsa al primato sia ampiamente aperta tra Lando e Max. Io penso che Lando sia in una posizione migliore per vincerlo. Questo è il mio parere. Lui al momento sta andando molto meglio, mentre Max sta facendo molta fatica”.