Marcell Jacobs distrugge tutti: classifica impietosa

La forza di Marcell Jacobs come atleta dalle grandi qualità e dai numeri eccellenti è confermata da questa classifica

Se si parla di atletica leggera e di discipline di velocità in Italia non si può non citare Marcell Jacobs, il velocista e sprinter azzurro di origini statunitensi che è diventato nel 2021 campione olimpico in una delle discipline regine dell’atletica stessa.

Impossibile dimenticare le gesta di Jacobs che ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi di Tokyo. Prima quella per i 100 metri, poi il trionfo nella staffetta 4×100, due risultati che hanno reso Marcell un vero e proprio campione assoluto, un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana ed internazionale.

Nell’ultima Olimpiade, quella disputata la scorsa estate a Parigi, purtroppo Marcell Jacobs non è riuscito a ripetere gli exploit dei giochi precedenti. Solo un quinto posto per lui nella finale dei 100 metri vinta dallo statunitense Noah Lyles con il tempo comunque più che onorevole di 9.85.

Jacobs, il più veloce tra gli atleti italiani: ecco la classifica

Nonostante un 2024 in chiaroscuro, con una condizione atletica non all’altezza delle aspettative, Marcell Jacobs ha comunque fatto il vuoto in questa stagione rispetto ai suoi colleghi italiani. Lo sprinter originario di El Paso proprio con la prova di Parigi ha ottenuto il suo tempo migliore dell’anno sui 100 metri, come già detto a 9.85.

Il secondo italiano più veloce alle sue spalle è stato Chituru Ali, il velocista di Como, medaglia d’argento ai campionati europei di Roma che, nella gara outdoor di Turku, in Finlandia, è riuscito a raggiungere il primato stagionale di 9.96.

Al terzo posto di questa speciale graduatoria tutta riguardante i centometristi spunta il giovane siracusano Matteo Melluzzo, con 10.12 nella gara di La Spezia. Il siciliano è riuscito a fare meglio di Filippo Tortu che ha ottenuto il quarto miglior tempo dell’anno in Italia con 10.15 a Gainesville.

Seguono i vari Awuah Baffour, Patta, Rigali, Ceccarelli, Marek e Federici, per completare la top 10 azzurra dei 100 metri per la stagione corrente. La speranza è quella di vedere tra questi nomi futuri dei campioni internazionali che possano dare altre soddisfazioni olimpiche all’atletica italiana che vive un momento comunque molto positivo rispetto al passato. I numeri confermano comunque quanto i tempi di Jacobs siano comunque superiori alla media, nonostante una condizione fisica non sempre ideale per competere al meglio delle sue possibilità.