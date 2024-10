Milan, mirino sulla svolta definitiva. Stasera non puoi sbagliare

Predisposizione al sacrificio. L’ordine di Fonseca, in casa Milan, appare molto chiaro e il tecnico portoghese è consapevole di dover cercare una svolta definitiva. I rossoneri sabato sera sfideranno l’Udinese: obiettivo tre punti, ma non solo. La costruzione di certezze passa anche dal mutamento dell’atteggiamento e l’undici che scenderà in campo a San Siro avrà tante pressioni, anzitutto quelle del riscatto dopo le due sconfitte consecutive subite nelle sfide con Bayer Leverkusen e Fiorentina.

In ottica formazione si viaggia verso lo schieramento confermato: dunque 4-4-2, o 4-2-4 in fase di possesso, con un coinvolgimento globale della manovra offensiva. Leao si è ben comportato con la nazionale portoghese, Pulisic è rientrato prima dal ritiro con gli Stati Uniti. Si punta il massimo profitto, partendo dai massimi giocatori. Che vogliono dare le risposte mancanti. A Fonseca, ai tifosi e alla dirigenza. Massima compattezza per ripartire, ricercando quella svolta tanto agognata e mai realmente trovata.