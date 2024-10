Milan, ecco l’esame Udinese: le scelte ufficiali di Fonseca dopo il pugno duro in conferenza stampa

Il Milan torna in campo alle 18:00 ed è di scena a San Siro per affrontare l’Udinese: un test importante per capire le reali intenzioni dei rossoneri dopo il ko contro la Fiorentina di Palladino. La squadra di Runjaic è stata una delle rivelazioni di questo inizio di campionato.

Nella formazione bianconera non ci sarà la stella Thauvin, che è ancora fermo per un dolore al costato; vicino a Lucca dunque spazio ad Ekkelenkamp. Mister Runjaic recupera poi Payero e Lovric. Scelte forti per Fonseca, con Leao e Abraham fuori dall’11 di partenza: in avanti agiranno Chukweze, Pulisic ed Okafor dietro a Morata. Il tecnico rossonero ha parlato chiaro in conferenza stampa: “Non me ne frega un ca**o del nome dei giocatori”, ha detto in risposta a chi metteva in dubbio la sua leadership all’interno dello spogliatoio.

Ecco le formazioni ufficiali del match

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham.

Allenatore: Fonseca.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV Ufficiale: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA