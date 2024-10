Paura Alcaraz, ora i tifosi sono preoccupati: la ricostruzione

Carlos Alcaraz commenta un episodio spiacevole per lui. Parole davvero significative quelle del campione iberico

Il mondo del tennis in questi mesi sta vivendo un periodo di rinnovamento ai vertici del ranking ATP e nelle gerarchie sui più forti del circuito maschile. I tornei Slam e anche la recente competizione che si sta svolgendo a Riyad in Arabia Saudita denominata “Six Kings Slam” sono stati appannaggio dei due nuovi volti del tennis mondiale ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

I due si giocheranno la finale della ricca esibizione di Riyad dopo aver eliminato rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, due vere e proprie leggende di questo sport. Un’ulteriore conferma di come saranno loro due i dominatori assoluti del tennis del futuro. Ormai ne sono consapevoli anche tutti gli appassionati che si dividono nelle loro preferenze, ricordando le grandi rivalità del recente passato. Tuttavia c’è un problema che è emerso e che fa preoccupare i fan di Alcaraz.

Carlos Alcaraz parla del fratello Jaime

Negli ultimi giorni in rete stanno circolando moltissimi video del talento tennistico di Jaime Alcaraz, fratello minore di Carlos che ha appena 13 anni. Sui social sono arrivati molti commenti entusiasti in merito al talento del ragazzino e in tanti lo hanno paragonato al fratello maggiore.

Carlos però è preoccupato per questa situazione e dopo il quarto di finale a Riyad ha spiegato: “Ho saputo da mia madre, perché non passo molto tempo a casa che Jaime ha chiesto al barbiere di fargli i miei stessi capelli. Lo trovo divertente e spassoso. Lui gioca bene, non voglio mentire. Sta raggiungendo un ottimo livello ma onestamente c’è un sacco di gente in giro, un sacco di video e di account sui social media che dicono che sarà simile a suo fratello e a me non piace molto in questo senso”.

Questo poi il passaggio conclusivo – riportato da Il Tennis Italiano – in merito alle parole del numero 2 ATP che è in ansia per le pressioni che il fratellino può ricevere e lo vuole proteggere: “Vorrei solo che tutte le persone lo lasciassero in pace, sono un po’ preoccupato per le persone che gli stanno intorno durante il torneo e che andranno a guardarlo perché è mio fratello e poi probabilmente si metterà sotto pressione. Vediamo come se la caverà. Di sicuro gli starò vicino”.