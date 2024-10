Roma, Juric: “Le condizioni di Dovbyk e Dybala. L’Inter non ha punti deboli”

Ivan Juric, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. “Non hanno punti deboli, è sempre molto difficile affrontarli per tutti. Si conoscono da anni, hanno un gioco bello dove scambiano le posizioni. La caratteristica principale sono le conoscenze che hanno, noi dobbiamo giocare la nostra partita come al solito con i nostri concetti per metterli in difficoltà”.

Dybala e Dovbyk? “Artem è tornato con un piccolo fastidio, ma ha recuperato bene negli ultimi giorni. Dybala ha fatto una fase di recupero, volevamo metterlo a posto e adesso ha fatto 3-4 allenamenti alla grande, lo gestiremo a seconda dalla partita e di come lo vedremo. Sono entrambi al 100%”.

Le Fée e Paredes? “Leandro è tornato per ultimo dopo un lungo viaggio e oggi stava meglio di ieri, era sotto un treno diciamo ieri. Enzo mi piace, mi piace l’intelligenza calcistica che ha. Ha esperienze passate molto simili al nostro modo di giocare, lo vedo crescere giorno per giorno. Deve ritrovare completamente condizione, ma sarà molto utile per noi”.