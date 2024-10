Tifosi increduli, torna Schumacher: c’è già la data UFFICIALE

Il pilota tedesco farà coppia con un suo celeberrimo connazionale in uno speciale evento in scena nel 2025: ecco tutti i dettagli

Sono ormai trascorsi quasi due anni dall’ultima apparizione di Mick Schumacher sulla griglia di partenza della Formula 1. Era infatti il 20 novembre 2022 quando il tedesco corse il Gran Premio di Abu Dhabi a bordo della Haas per poi lasciare il team in favore di Nico Hulkenberg. Da allora, il giovane figlio d’arte è rimasto nel paddock ma sempre dietro le quinte, ricoprendo l’incarico di pilota di riserva della Mercedes e cimentandosi in altre categorie tra le fila dell’Alpine.

La bella notizia per i fan di Schumacher è che presto Mick tornerà protagonista, anche se non in un fine settimana dedicato al grande Circus. Il tedesco, infatti, non ha ricevuto proposte concrete dai team di Formula 1 in vista della prossima stagione, ma potrà consolarsi con la partecipazione ad un evento speciale. Un evento a cui prenderà parte al fianco di uno dei personaggi più vincenti e carismatici della storia recente del motorsport.

L’evento in questione è la Race of Champions, prestigiosa gara di esibizione che, come di consueto ogni anno, inaugurerà la stagione motoristica 2025. La kermesse si terrà a Sydney, mentre le date da cerchiare con il pennarello rosso sono il 7 e l’8 marzo. Perfetto, ma a questo punto la domanda è: chi è il celebre personaggio che affiancherà Schumacher a cui prima facevamo riferimento?

Si tratta di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo di Formula 1 ritiratosi al termine della stagione 2022. Il 37enne nativo di Heppenheim, infatti, ha confermato che difenderà i colori della Germania assieme a Mick per il terzo anno consecutivo. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore dai canali social della stessa “Race of Champions”.

The boys are back in town! 🤩

Please welcome Sebastian Vettel and @SchumacherMick to #ROCSydney as they chase an 8th Nations Cup for #TeamGermany! 🇩🇪

— Race Of Champions (@RaceOfChampions) October 16, 2024

— Race Of Champions (@RaceOfChampions) October 16, 2024