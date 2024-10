Addio Tamberi, ha spiazzato tutti: annuncio sul ritiro

Colpo di scena Tamberi, l’atleta azzurro torna a parlare di futuro: l’annuncio della medaglia d’oro di Tokyo spiazza i tifosi

Sono passati ormai più di due mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024, ma per Gianmarco Tamberi quanto accaduto sulle rive della Senna resta ancora una ferita aperta e dolorosissima, impossibile da dimenticare. E il riferimento non è ovviamente al tragicomico affaire della fede perduta nelle acque, non proprio limpide, del fiume che bagna le sponde di una delle più affascinanti capitali europee. Essersi visto negare, dal fato o chi per lui, la possibilità di poter difendere l’oro olimpico conquistato a Tokyo, o almeno di poterlo fare con il massimo delle proprie forze, è un’onta che Tamberi non riesce a cancellare, una macchia che ancora sporca la sua anima e che lo ha portato a ripensare all’ipotesi ritiro.

Per l’altista marchigiano, classe 1992 (ha compiuto 32 anni lo scorso giugno) il tempo passa ed è chiaro che la sua carriera non potrà proseguire ancora per molto tempo. Per cancellare del tutto, o almeno in buona parte, quanto successo a Parigi avrebbe bisogno di riuscire ad arrivare ai prossimi Giochi, quelli di Los Angeles 2028. Ma allora Tamberi avrà superato i 36 anni, e la domanda che tutti si chiedono è se potrà mantenere il suo attuale standard di rendimento.

Riuscire a essere competitivi così a lungo è infatti molto complicato. Superata una certa soglia d’età il fisico cambia, il corpo risponde in maniera differente rispetto al passato e non è assolutamente scontato che le vette raggiunte nel momento massimo della sua carriera possano essere ancora toccate tra quattro anni. Anche per questo, il capitano della squadra azzurra di atletica avrebbe accarezzato l’ipotesi di un ritiro, e ne ha parlato apertamente in questi giorni, lasciando senza parole tutti i suoi tifosi.

Tamberi torna a parlare di ritiro: annuncio clamoroso, i tifosi stentano a crederci

Quello che è successo a Parigi è stato un vero e proprio trauma per Tamberi e per chi lo ha sempre sostenuto in tutti questi anni. Il problema fisico che lo ha tormentato, se non addirittura bloccato, nel momento più importante della sua carriera gli ha infatti impedito di realizzare un sogno per cui aveva lavorato duramente negli ultimi tre anni.

Davanti a una delusione del genere, lo scoramento è la reazione più naturale. Che in quel momento Gimbo possa aver pensato a mollare tutto è quasi scontato. Il punto è che, però, lasciare l’atletica con l’ultimo ricordo della sua sofferenza per quel salto a 2,27 che, al meglio delle sue opportunità, avrebbe superato al primo tentativo, sarebbe stato un tradimento per quello che è stato il suo intero percorso agonistico.

Perché Tamberi è sempre stato sì un atleta, ma anche un fantastico lottatore. E in un momento così difficile, ha compreso di dover combattere ancora per darsi una nuova opportunità, senza porsi obiettivi apparentemente fuori portata, ma lasciandosi aperta la porta per ogni speranza.

Lo ha chiarito apertamente lo stesso Gimbo in un’intervista rilasciata a ‘Eurosport:’ “Prima dei Giochi ero certo che quella di Parigi sarebbe stata la mia ultima gara, ma smettere così non sarebbe stato corretto per me stesso“. Cosa questo possa voler dire non lo sappiamo, ma a questo punto ipotizzare un suo addio alle competizioni nei prossimi mesi diventa molto difficile. I tifosi possono dunque tirare un sospiro di sollievo. Per il momento la carriera di Tamberi non è ancora finita. E solo il tempo ci dirà per quanto ancora potrà andare avanti.