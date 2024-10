Bomba Leclerc, tifosi della Ferrari in delirio: cosa succede

Charles Leclerc protagonista prima del Gran Premio degli Stati Uniti: vera e propria bomba, tifosi in delirio per lui

L’attesa finalmente è finita. Una pausa autunnale lunghissima, di un mese per la Formula 1 che si prepara ora al rush finale. Fino a dicembre sarà una vera e propria full immersion a partire dal Gran Premio di Austin in Texas che aprirà oggi un trittico da paura nel giro di due settimane: Stati Uniti, poi Messico e Brasile. Tre gare che potrebbero anche indirizzare in modo definitivo il Mondiale, più incerto che mai.

La sfida tra Verstappen e Norris per il Mondiale piloti sta appassionando davvero tutti e regalando un epilogo decisamente avvincente per la Formula 1 che fino negli ultimi due anni aveva assistito al dominio incontrastato della Red Bull e di Max Verstappen.

E se la McLaren al momento è la monoposto più veloce in pista, con la Red Bull che ha perso anche la testa della classifica Costruttori proprio a vantaggio della vettura di Woking, anche Ferrari e Mercedes con gli ultimi sviluppi si sono avvicinate sensibilmente proprio alla scuderia anglo-austriaca.

Ferrari, le parole di Leclerc infiammano tutti

Se verosimilmente McLaren e Red Bull saranno le scuderie che lotteranno per il Mondiale, sia per quanto riguarda la classifica Costruttori che per quella piloti con Verstappen e Norris a contendersi il titolo iridato. Eppure proprio gli sviluppi della Ferrari autorizzano a pensare in modo positivo anche Charles Leclerc.

Il monegasco ha 86 punti da recuperare su Verstappen nella classifica piloti mentre in quella Costruttori la distanza è altrettanto abbondante tra la McLaren e la Ferrari. Eppure, con i primi 34 punti in palio ad Austin tra Sprint e gara domenicale, Leclerc è già pronto a lanciare la sfida.

“Lotterò fino alla fine a prescindere dalla posizione in gioco” ha detto il pilota in conferenza stampa. “Bisogna fare sempre del proprio meglio indipendentemente dalla posizione in gioco, sia che si lotti per la vittoria che per il quarto o quinto posto anche se in quest’ultimo caso è tutto meno entusiasmante” ha ammesso.

Leclerc è poi sceso nel dettaglio per quanto riguarda le ambizioni di titolo. “Voglio vincere, dobbiamo provare a vincere quante più gare possibili e poi vedremo la posizione in classifica” ha spiegato analizzando la situazione delle due classifiche. “Servirebbe un bel po’ di fortuna nella classifica piloti invece maggiori possibilità vi sono per quella Costruttori anche se la McLaren sta scappando. Ma noi spingeremo fino alla fine” ha poi sottolineato.