Fan in lacrime per Sofia Goggia: colpo di scena pazzesco

La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino è alle porte e dopo l’infortunio dello scorso anno la campionessa bergamasca vuole tornare a difendere il suo vecchio status di dominatrice della velocità

La stagione 2024/25 di Coppa del Mondo di sci alpino è ormai prossima, pronta a regalare emozioni e colpi di scena. Come da tradizione, sarà il Rettenbach di Sölden a inaugurare la competizione con le prime gare a ottobre, ma quest’anno uno dei temi principali sarà il ritorno di numerosi protagonisti, tra campioni storici e atleti che rientrano da infortuni significativi.

Lucas Braathen, torna in gara dopo un anno di assenza. La sua pausa aveva destato preoccupazione tra gli appassionati, ma ora è pronto a riprendere il suo percorso verso la vetta, soprattutto nelle discipline tecniche. Ritorno sì, ma con una novità, Il norvegese abbandona i colori scandinavi per difendere quelli del Brasile, paese della madre, e adottare il cognome Pinheiro. Ancora più sorprendente è il ritorno di Marcel Hirscher, il leggendario sciatore austriaco che, dopo cinque anni di ritiro, ha annunciato la sua partecipazione ad alcune gare. Questo comeback ha acceso la curiosità di molti: riuscirà Hirscher a competere ai massimi livelli dopo così tanto tempo lontano dalla scena agonistica?

I tifosi non vedono l’ora: torna Sofia Goggia!

Anche la categoria dei rientri da infortuni è ricca di nomi di primo piano. La bergamasca Sofia Goggia ha vissuto un inverno difficile, segnato dalla frattura di tibia e malleolo in allenamento a febbraio. Operata con successo, ha dovuto rinunciare anche al consueto allenamento in Argentina di settembre ma punta a rientrare nello speed opening di Beaver Creek (7-8 dicembre). L’obiettivo? Tornare la donna da battere nella discesa libera e difendere il suo status di dominatrice della velocità.

Anche Petra Vlhova ha ricominciato a sciare ad agosto dopo la rottura del crociato e del collaterale del ginocchio destro. La slovacca ha svolto una parte della preparazione in Argentina e mira a essere competitiva per il debutto a Levi, previsto per il 16 novembre. Con il via della 59ª edizione della Coppa del Mondo ormai imminente, l’attesa è alle stelle.

Oltre ai pronostici su chi trionferà, l’interesse maggiore sarà su questi grandi ritorni: atleti che, nonostante le difficoltà, non hanno mai smesso di lottare. Sarà una stagione speciale, in cui il coraggio e la voglia di riscatto si intrecceranno con le emozioni tipiche di questo sport spettacolare. I tifosi non stanno più nella pelle, soprattutto per la straordinaria Sofia Goggia.