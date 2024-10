Fiorentina, le condizioni di Gudmundsson e Kean

Nel corso della gara vinta dalla Fiorentina in trasferta 0-6 contro il Lecce si sono infortunati in casa Viola Gudmundsson e Kean. Ecco il comunicato della società viola: “ ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson ha riportato, nel corso della gara odierna con il Lecce, un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio. Moise Kean ha, invece, riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra“.