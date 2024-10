Vittoria di sostanza e puro cinismo del Napoli, che espugna il Castellani di Empoli grazie al gol di Kvaratskhelia dal dischetto.

Dopo una prima frazione in cui a dominare è la squadra di D’Aversa, che colleziona diverse chances per passare in vantaggio, il gol lo trova il Napoli: rigore trasformato da Kvaratskhelia.

Nel finale gioco spezzettato, esultano i partenopei che riconquistano il primato solitario