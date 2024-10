Inter, il graffio di Lautaro: è il miglior marcatore straniero di tutti i tempi

Con il gol messo a segnato ieri sera alla Roma, Lautaro Martinez, capitano e numero 10 dell’Inter, centra un altro record nella storia nerazzurra. Il centravanti argentino è salito a quota 133 reti con la casacca del club meneghino, eguagliando Stefano Nyers come miglior marcatore straniero di tutti i tempi.

Un momento magico per il Toro dopo un inizio pieno di difficoltà per l’attaccante dell’Albiceleste che si è lasciato alle spalle i malumori delle prime giornate, è tornato a segnare a raffica tra Inter e Argentina, segnando anche gol pesantissimi come quello messo a segno ieri sera all’Olimpico che ha permesso agli uomini di Mister Inzaghi di uscire dalla Capitale con i 3 punti in tasca.