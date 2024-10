Michael Schumacher, c’è la decisione improvvisa: tifosi Ferrari con le lacrime agli occhi

I tifosi della Ferrari non sono proprio riusciti a trattenersi dopo aver ricevuto l’ultima notizia su Michael Schumacher

I tifosi della Ferrari e più in generale gli appassionati di Formula 1 non hanno ancora perso le speranze di ricevere qualche notizia positiva sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. Il campionissimo tedesco, vincitore di 7 Mondiali di F1 (di cui 5 consecutivi con il Cavallino rampante), è ormai da quasi 11 anni completamente dipendente da medici e familiari, che lo tengono monitorato e lo assistono quotidianamente.

L’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia, ha totalmente stravolto la sua vita. Proprio i suoi cari, in alcune interviste rilasciate negli ultimi anni, hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni: Schumacher c’è ancora ma ormai è ‘diverso’. I suoi tantissimi fan, malgrado tutto, sognano ancora di rivedere un giorno il Kaiser comparire di nuovo in pubblico.

Nel frattempo non possono che far viaggiare la mente nel passato e rivivere le fortissime emozioni provate con la leggenda tedesca alla guida della Rossa di Maranello. Michael Schumacher detiene ancora oggi il record di Mondiali vinti consecutivamente: dal 2000 al 2004 il suo enorme talento ha garantito alla Ferrari un monopolio forse irripetibile.

Lacrime per Schumacher: la notizia è appena arrivata

Nel 2006 Schumacher ha lottato come un leone per provare a battere Alonso e vincere il sesto Mondiale con il Cavallino rampante. Alla fine il campione di Hurth ha dovuto arrendersi al rivale spagnolo ma anche quel campionato è rimasto nel cuore dei tifosi: non a caso la Ferrari 248, ovvero la monoposto di quell’anno, è finita all’asta a un prezzo da capogiro.

La Ferrari 248 è l’ultima monoposto della scuderia di Maranello guidata da Michael Schumacher ed è per questo che i fan ferraristi hanno un legame profondo con questa vettura. Se qualche tifoso vorrà accaparrarsela dovrà però pagare una cifra pazzesca. Nel prossimo mese di novembre, infatti, la macchina – che finora ha avuto un unico proprietario – sarà messa all’asta da RM Sotheby’s.

Shelby Myers, responsabile delle vendite private dell’azienda RM Sotheby’s, ha sottolineato che questa vettura definisce l’eredità “di quello che forse è il più grande pilota della storia”, senza dimenticare che la Ferrari 248 è stata la prima auto di Maranello con motore V8 dal lontano 1964. Stando ai rumors sarà necessario sborsare più di 13 milioni di euro per assicurarsi la storica vettura.