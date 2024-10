Ultim’ora Paltrinieri, non ci sono più dubbi: è tutto già deciso

Svolta importante per Gregorio Paltrinieri, adesso non ci sono più dubbi: è ufficiale, sorpresa per i tifosi

Gregorio Paltrinieri torna al centro dell’attenzione del mondo dello sport. A distanza di ormai oltre due mesi dai Giochi olimpici di Parigi, un’edizione in cui ancora una volta il nuotatore è riuscito a scrivere il suo nome nel grande libro della storia del nostro sport, si torna a parlare di Greg non per le sue vacanze e i suoi viaggi in giro per il mondo con l’amata Fiamingo. Paltrinieri resta infatti un atleta ancora in grande attività, e lo dimostra l’ultima notizia importante arrivata in queste ore: un annuncio che fa esultare tutti i suoi tifosi.

Come capita spesso a tutti i grandi campioni quando cominciano a raggiungere un’età non più verde, dopo i Giochi di Parigi Paltrinieri è entrato al centro della discussione soprattutto per il suo futuro. Se in molti lo vorrebbero infatti protagonista anche a Los Angeles 2028, altri credono non ci siano molte possibilità per l’azzurro di tornare a vivere le emozioni olimpiche.

Una discussione che, tutto sommato, risulta però alquanto prematura. In questo 2024 il nuotatore classe 1994 resta infatti pienamente in attività e, dopo un meritato periodo di riposo, è pronto a tornare in vasca già sul finire di quest’anno, in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Mancava solo la conferma, arrivata solo nelle ultime ore, per la gioia di tutti i suoi tifosi.

Paltrinieri torna a nuotare, adesso è ufficiale: le ultime notizie fanno esultare i fan

Nel prossimo grande appuntamento internazionale, ci sarà spazio anche per lui, salvo clamorosi colpi di scena. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Federazione Italiana Nuoto. Nelle ultime ore sono stati infatti divulgati i criteri di qualificazione degli azzurri per i prossimi Mondiali in vasca corta 2024, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

Una competizione importantissima che avrà tra i protagonisti anche lo stesso Paltrinieri, oltre a tutti gli altri nuotatori che ci hanno regalato emozioni straordinarie solo poche settimane fa in quel di Parigi.

Come si legge nella nota, saranno infatti direttamente ammessi i finalisti o i medagliati dei Giochi olimpici, compresi i medagliati delle staffette. Per quanto riguarda i nuotatori che hanno raggiunto invece solo la finale olimpica in staffetta potranno essere selezionati in squadra, ma non individualmente.

Criteri che quindi portano a dodici nuotatori già qualificati di diritto. Tra questi non solo Ceccon, Martinenghi e Miressi, ma anche lo stesso Greg che, nonostante la mezza delusione della gara nella Senna, ha portato a casa da Parigi uno straordinario argento nei 1500 e un bronzo negli 800 stile libero, due risultati che lo hanno fatto diventare il nuotatore italiano più vincente alle Olimpiadi di tutti i tempi.