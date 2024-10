Diverse occasioni sciupate: l’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro il Celtic

L’Atalanta non va oltre lo 0-0: nella terza giornata della fase campionato della Champions League, la formazione orobica sbatte contro il muro eretto dal Celtic. La formazione scozzese, dopo la pesante sconfitta subita a Dortmund contro il Borussia, ottiene un punto preziosissimo. Occasione sprecata la Dea, e spreca diverse occasioni: al 14′ con Retegui, al 18′ con Pasalic che colpisce la traversa, e due volte con Lookman. Con questo punto l’Atalanta sale a cinque in classifica a piena zona playoff, un punto in più della formazione scozzese.