Fiorentina, lesione al bicipite per Gudmundsson: il comunicato

Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Albert Gudmundsson, vittima di un infortunio contro il Lecce. “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola“. Ancora presto dunque per stabilire i tempi di recupero, ma con ogni probabilità l’attaccante islandese salterà i prossimi impegni della squadra di Palladino, che giovedì sfiderà il San Gallo in Conference League e domenica sera la Roma in Serie A.