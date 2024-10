L’annuncio è UFFICIALE, salta l’allenatore: rottura totale

È terminata ufficialmente l’esperienza dell’allenatore. Dopo tanti successi è arrivato il momento della sorprendente separazione

Il cambio di allenatore è una delle fattispecie più comuni che possono verificarsi negli sport di squadra. Le motivazioni possono essere molteplici, dagli scarsi risultati ai problemi tra tecnico e squadra (o atleta) fino alla necessità di un’inevitabile cambiamento dopo un’esperienza durata anni.

Avvicendamento in panchina che può accadere anche nel tennis. Pensiamo, ad esempio, al nostro Jannik Sinner che, dopo anni con Riccardo Piatti suo primo maestro, ha deciso di affidarsi a Vagnozzi e Cahill con i risultati che tutti sappiamo. Oppure a Novak Djokovic che ha deciso di interrompere la lunga collaborazione, scandita da trionfi in serie, con Goran Ivanisevic proprio nella parte conclusiva della propria carriera.

A proposito di numeri uno, recentemente c’è stata un’altra rottura importante nel tennis quella tra Iga Swiatek, e il suo storico coach nonché connazionale Tomasz Wiktorowski. Dopo tre anni di successi tra cui quattro tornei Slam e un primato pressoché continuo nel ranking interrotto questa settimana dal sorpasso della Sabalenka, la Swiatek ha deciso di affidarsi a un altro allenatore molto esperto ovvero Wim Fissette.

Cambia di allenatore nel tennis, la decisione è ufficiale

L’ex coach di Clijsters, Azarenka, Halep e Osaka si unirà al team della Swiatek già in vista delle WTA Finals di Riyad in programma dal 2 al 9 novembre. Un torneo nel quale la tennista polacca è una delle otto classificate insieme a Sabalenka, Rybakina, Paolini, Gauff, Pegula, Krejcikova e Zheng.

È stata la stessa Swiatek ad annunciare la separazione con Wiktorowski con un post sui social nel quale si è detta molto entusiasta e motivata di poter lavorare fin da subito con il suo nuovo allenatore in una prospettiva a lungo termine.

Nel post in questione, la campionessa polacca non ha spiegato le ragioni della separazione con il precedente coach. E’ stato lo stesso Wiktorowski a parlarne in un’intervista ripresa da Tennisworlditalia. L’allenatore ha chiarito che la fine della collaborazione con la Swiatek è avvenuta di comune accordo e nel rispetto di entrambe le parti.

“Abbiamo avuto un ottimo rapporto di squadra. In tre anni di intensa collaborazione è impossibile evitare situazione difficili ma abbiamo sempre chiarito le cose“, questo il pensiero di Wiktorowski che lascia la Swiatek dopo un biennio trionfale con 19 tornei vinti. L’ultimo successo della polacca è piuttosto lontano per una tennista abituata a vincere sempre come lei. Iga, infatti, non si impone in un torneo dalla scorsa edizione del Roland Garros. Vedremo se, con Fissette in panchina, riuscirà a interrompere il digiuno alle Wta Finals.