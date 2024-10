Lutto terribile, è una tragedia: addio ad un ex interista

Lutto nel calcio italiano: è venuto a mancare l’ex calciatore che aveva militato, tra le altre, anche con l’Inter

Il calcio italiano piange la scomparsa di un altro protagonisti. Dopo l’addio a Totò Schillaci e all’ex Cagliari Andrea Capone, è arrivata un’altra brutta notizia.

Ci ha lasciati un altro ex calciatore che, in passato, ha militato anche nell’Inter anche se ha giocato pochissimo in prima squadra. Lo ha fatto maggiormente nel settore giovanile, essendo cresciuto in nerazzurro con tutta la trafila nelle giovanili del club meneghino.

Nelle scorse ore è spento a Piacenza (altra squadra a cui era legato) a causa di un improvviso arresto cardiaco Luigi Rocca, detto Gigi. Aveva soli 61 anni. La tragedia sta nella dinamica in cui si è consumato il suo addio.

Mondo del calcio in lutto, è morto l’ex interista

L’ex centrocampista stava disputando una partita di calcio amatoriale con degli amici a Piacenza quando ha accusato il malore. Inutile i soccorsi da parte dell’ambulanza e dell’automedica. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: l’ex Inter è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo sul posto anche con l’uso di un defibrillatore Una vera e propria tragedia con diversi ex compagni di squadra che lo stanno piangendo.

Gigi Rocca era cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove era riuscito a collezionare anche una sola presenza in serie A e mettere nel suo palmares la Coppa Italia della stagione 1981-82. Una presenza anche internazionale per Rocca in una partita di Coppa Uefa nel 1981 contro l’Adanaspor, nella quale è subentrato a Oriali. Dopo varie esperienze in prestito, si era staccato definitivamente dall’ambiente meneghino nel 1985 per andare al Taranto. Da lì una serie di esperienze nelle serie inferiori, con molta serie C e qualche apparizione in serie B.

Tra queste l’approdo a Piacenza dove resta un solo anno da calciatore nel 1990-91 con 14 presenze. E’ nella città emiliana che inizia la sua carriera da tecnico e si stabilisce a vivere, allenando nel settore giovanile piacentino per quasi un decennio. Tecnico molto apprezzato, allenerà anche altre squadre come Fiorenzuola, Fanfulla e Codogno ma sempre nelle categorie inferiori.

Aveva concluso la carriera da allenatore da circa dieci anni. Ora la terribile scomparsa che lascia tutti attoniti e sgomenti in un profondo dolore.