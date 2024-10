Sinner choc, annuncio improvviso: cos’è successo

Jannik Sinner choc: l’altoatesino fa un annuncio improvviso che ha sconvolto i fan. Ecco cosa è successo dopo l’ultimo trionfo

Jannik Sinner continua la propria straordinaria annata a suon di vittorie e record. Adesso è riuscito a battere anche la sua nemesi Carlos Alcaraz, probabilmente l’unico obiettivo che gli era sfuggito in un 2024 da sogno. L’altoatesino ha così vinto l’ennesimo trofeo stagionale ed ha intascato un assegno da 6 milioni di euro. Questo era il premio destinato al vincitore del ‘Six Kings Slam’, torneo di esibizione dedicato ai sei migliori tennisti al mondo.

Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno, rafforzando la vetta del ranking ATP, arrivata non a caso. Ha prima battuto Daniil Medvedev in maniera schiacciante, poi è stato protagonista di due battaglie contro Djokovic e Alcaraz. Insomma, ha affrontato tre grandissimi della disciplina, vincendo il torneo contro i migliori del pianeta. Continua così il momento d’oro, in vista della coppa Davis, uno degli ultimi grandi appuntamenti dell’anno.

Sinner, la nuova rivelazione è scioccante: l’annuncio

Il classe 2001, che intanto sta ancora convivendo con il caso doping e il rischio squalifica, in attesa del pronunciamento del TAS di Losanna, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in conferenza stampa a margine della vittoria. Ha fatto una rivelazione che per certi versi ha scioccato i suoi fan.

“Ho commesso grossi errori in passato”, ammette il tennista di San Candido, facendo una sorta di introspezione di alcuni episodi passati. Sinner chiarisce: “Ho imparato ad accettare quello che sono, ma ad esempio nella partita del Roland Garros 2023 contro Altmaier non ero pronto mentalmente. Da quel momento ho iniziato a lavorare su me stesso, anche quando ero stanco dopo gli allenamenti. A volte mi sono sentito come se non ce la facessi più” è la sua riflessione.

Questa insolita apertura da parte di Sinner lo porta a fare considerazioni anche sul torneo appena vinto, con un pizzico di autocritica forse eccessiva: “Ho commesso errori sia contro Djokovic che in finale, ma mi sentivo davvero stanco durante i match”. Ha imparato però come gestire quei momenti: “Devo migliorare. mi auguro di poterlo fare sin da subito, facendo altri passi avanti”.

Un’apertura però al grande 2024 disputato la fa: “Un’annata davvero da incorniciare. Per me è stato un anno fantastico e non è ancora finito“, è la chiosa pensando ai prossimi tornei: Atp Finals di Torino e Coppa Davis con l’Italia.