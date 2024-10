Europa League, 450 tifosi dell’Ajax a Baku per sostenere la squadra di Farioli

450 tifosi dell’AFC Ajax si sono recati a Baku in Azerbaigian per sostenere la loro squadra. L’allenatore Francesco Farioli ha deciso di aprire l’ultima sessione di allenamento prima della partita di UEFA Europa League con il Qarabağ FK ai suoi tifosi.

“Volevamo restituire loro qualcosa. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso all’ultimo minuto di aprire la sessione di allenamento per loro. Prendere 3 giorni di ferie dal lavoro, sottrarre del tempo alla famiglia e spendere molti soldi per essere qui, è un grande gesto e un grande sforzo che i nostri tifosi stanno facendo per noi. Oggi è stato bello avere alcuni di loro con noi e scambiare con loro qualche parola dopo la seduta di allenamento”.