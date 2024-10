Juve, la parabola di Danilo: l’errore contro lo Stoccarda costa caro

Una annata complicata per il capitano della Juventus, il brasiliano Danilo, che con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri, non è più un titolare fisso. Probabilmente l’infortunio di Bremer può aiutare il numero 6 della Vecchia Signora, finito indietro nelle gerarchie con Gatti-Kalulu coppia centrale e con un Nicolò Savona che partita dopo partita sta diventando un perno del nuovo corso a Torino.

L’ultima partita però contro lo Stoccarda ha confermato come il brasiliano abbia subito una regressione: due errori che sono costati caro ai bianconeri durante la terza giornata di Champions League: errore di posizione sul gol di Undav poi annullato dal VAR e il calcio di rigore causato per un’entrata in ritardo su Roualt con conseguente espulsione.

La stessa sorte è successa qualche giorno anche con la casacca del Brasile, con il Ct dei Verdeoro, Dorival Junior, che dopo gli errori contro il Cile ha deciso di lasciarlo in panchina per tutti i 90′ contro il Perù. Nonostante le tante critiche, Danilo vuole riprendersi la Juve ma anche questa sera contro la Lazio non partirà dall’inizio osservando ancora una volta i compagni di squadra da seduto con la possibilità di entrare nella ripresa.