Lutto nel calcio italiano, muore il simbolo di un club illustre

Se ne va una vecchia conoscenza del club: aveva 78 anni, società e tifosi in lutto

Non è mai facile dire addio a chi, con tanta dedizione e sacrificio, ha trascorso una vita intera tra le mura di un club: poche ore fa, la squadra ha reso omaggio al vecchio collaboratore unendosi alla famiglia in questo momento molto difficile.

La società di cui stiamo parlando, il Calcio Padova, da anni cerca di lottare per tornare in Serie B. Al momento, è una delle protagonista della Serie C, ma nonostante l’impegno di tutti i calciatori presenti in rosa non riesce a mettere a segno una promozione che sarebbe a dir poco fondamentale per tentare un rilancio nel calcio di un certo livello.

Il club veneto sui suoi canali social ha salutato un collaboratore di lunga data: Pietro “Piero” Gasparini è morto poche ore fa lasciando un vuoto incolmabile. Sentite le condoglianze della squadra e degli stessi tifosi alla famiglia del collaboratore che ha dato anima e corpo al club.

Padova, Calcio morto a 78 anni Pietro Gasparini: storico collaboratore del club

Il Calcio Padova si è stretto nelle ultime ore attorno alla famiglia di Gasparini, figura storica del club nonché uomo affidabile e amante dei colori biancorossi. Partito sin dagli anni 60′, Gasparini ha svolto qualsiasi ruolo in società, aiutandola soprattutto nei momento di crisi, come quelli vissuti negli ultimi dieci anni.

Gasparini è morto a 78 anni per motivi ancora non noti e ha legato il suo nome al Padova per aver fondato una serie di attività e cooperative che ruotavano attorno allo ‘Stadio Euganeo’. Ha ricoperto altri ruoli fondamentali all’interno della squadra: come il manutentore del Centro Sportivo di Bresseo (a pochi km da Padova) e il magazziniere. Tutti in società lo conoscevano, amavano e stimavano per quel che faceva per loro.

Negli ultimi anni, nonostante un’età avanzata e una forma fisica non più brillante come un tempo, ha continuato a lavorare per la sua amata squadra: si è occupato principalmente del servizio catering e bar allo ‘Stadio Euganeo’. Non mancava mai allo stadio e ogni volta che poteva manifestava il suo amore per quei colori che lo hanno segnato a vita.

Di seguito un breve stralcio del comunicato della società veneta in ricordo di Gasparini: “Alla famiglia Gasparini e a tutti i suoi cari ed amici, le più sentite condoglianze da parte del club biancoscudato in questo doloroso momento. Ciao Piero”.