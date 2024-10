Basta un rigore di Dovbyk: la Roma batte 1-0 la Dinamo Kiev

La Roma prende una boccata d’aria: nella terza giornata di Europa League, la formazione giallorossa batte di misura all’Olimpico la Dinamo Kiev. Dopo un inizio abbastanza bloccato, la gara si sblocca al 23′ con la rete siglata su calcio di rigore da parte di Artem Dovbyk, al suo quinto gol stagionale con la sua nuova squadra. La formazione ucraina reagisce e a fine primo tempo va a un passo dal pareggio, la rete però viene annullata per fuorigioco. Nel secondo tempo la Roma cerca di amministrare la gara rendendosi pericolosa anche con i nuovi arrivati, ma la formazione di Ivan Juric non riesce a concretizzare. Nonostante questo, la Dinamo Kiev non riesce a organizzare un pressing finale: vince la Roma 1-0, i giallorossi salgono a quota 4 punti in piena zona playoff.