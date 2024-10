Assenza pesante: invocato Marcell Jacobs

La clamorosa assenza di Marcell Jacobs ha fatto storcere il naso ai fan del velocista azzurro: purtroppo non ci sarà

Gli ultimi mesi non sono stati certamente semplici per Marcell Jacobs. Il velocista italiano era senz’altro uno degli atleti più attesi della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate, ma a differenza di quanto accaduto nella precedente edizione di Tokyo stavolta Jacobs non è riuscito ad andare a medaglia, concludendo la finale al quinto posto.

In molti hanno comunque riconosciuto a Jacobs la bontà del risultato, tenendo conto anche del livello davvero molto alto degli avversari. Tuttavia anche negli appuntamenti successivi il 30enne non è stato in grado di arrivare tra i primi. Nel meeting di Bellinzona si è dovuto accontentare del quarto posto, mentre al Golden Gala di Roma le cose sono andate anche peggio: prestazione davvero deludente per il velocista azzurro, che ha chiuso all’ultimo posto dopo aver rallentato nel finale per un problema ai bicipiti femorali.

Nonostante queste performances certamente sotto tono i tantissimi fan di Marcell Jacobs sono convinti che presto l’atleta tornerà ai suoi livelli. Non a caso proprio nelle ultime ore ha fatto abbastanza discutere l’assenza della medaglia d’oro a Tokyo 2021 a un evento di atletica che sta avendo un riscontro sui social.

Invocato Marcell Jacobs: il velocista azzurro non è nella lista

Stiamo parlando della Grand Slam Track, vale a dire il campionato professionistico di atletica leggera che in molti hanno già ribattezzato la ‘Superlega atletica’. Il progetto ideato dall’ex campione olimpico Michael Johnson ha come obiettivo quello di rivoluzionare il mondo dell’atletica, assicurando entrate maggiori agli atleti e una visibilità decisamente più elevata all’intero movimento.

I principali atleti competeranno quindi quattro volte all’anno in altrettanti super eventi. Tuttavia, come accennato, nella prima lista di atleti che prenderanno parte alla Grand Slam Track non compare (ad ora) Marcell Jacobs (in realtà non c’è nessun italiano). Un’assenza che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi, che invece vorrebbero vedere il velocista azzurro cimentarsi in alcune delle prove di questa ‘Superlega’.

Tra i nomi che compaiono nell’elenco troviamo Rushell Clayton, Fred Kerley, Masai Russell, Cole Hocker, Marco Arop, Josh Kerr, Sydney McLaughlin-Levrone e tanti altri. La prima edizione dell’evento è prevista per il 2025 a Los Angeles: la data non è stata ancora comunicata.