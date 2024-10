Atalanta, troppi alti e bassi. Contro il Verona per nuove risposte

Dopo il pareggio interno in Champions League contro il Celtic, l’Atalanta sabato sarà attesa da un’altra partita casalinga, questa volta in campionato contro il Verona.

Gian Piero Gasperini si aspetta risposte importanti dopo giorni altalenanti, così come il cammino della Dea da inizio stagione a questa parte. In campionato bisogna risalire la classifica dopo i deludenti risultati nelle prime giornate, Gasp si affiderà ai suoi uomini migliori trascinati da un Mateo Retegui in splendida forma.

Il Verona cercherà invece un pronto riscatto dopo il pesante 0-3 subito in casa del Monza: ecco le probabili scelte di Gian Piero Gasperini e Paolo Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Belahyane, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.