Bologna-Milan, dalle opzioni Como ed Empoli al rischio rinvio: le ultime

Mattina concitata per Bologna-Milan. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione alternativa al Dall’Ara ed evitare il rinvio della sfida. Il sindaco e il prefetto del capoluogo emiliano hanno confermato l’indicazione sul no per lo stadio del club felsineo. L’opzione Como adesso è quasi impossibile, a rischio anche Empoli: serve uno stadio con il Var.

Attenzione all’ipotesi rinvio. Passerebbe il precedente pericoloso che un sindaco decide sul campionato arrogandosi poteri di Prefetto e protezione civile. Prima data utile per il recupero febbraio 2025. La questione non è legata al campo, ma al giocare o meno: il Bologna non vorrebbe farlo dopo l’alluvione che ha causato importanti danni alla città.