Pecco Bagnaia, colpo di scena in vista del GP della Thailandia: è ufficiale

In vista del Gran Premio della Thailandia, Pecco Bagnaia ha spiegato a tutti cosa lo aspetta nella prossima gara

Il weekend in Australia non ha particolarmente sorriso a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica sperava di ridurre ulteriormente il ritardo in classifica da Jorge Martin e magari anche di provare il sorpasso ai danni del rivale spagnolo. Niente di tutto questo: Bagnaia ha concluso la Gara Sprint al quarto posto e nel Gran Premio ‘classico’ ha dovuto accontentarsi della terza piazza.

Il divario con Martin, primo nella Sprint e secondo nel GP, è così salito a 20 punti quando mancano solo tre weekend al termine della stagione. I piloti sono già in Thailandia per il terzultimo fine settimana del campionato: sul circuito di Buriram il pilota torinese non avrà altra scelta che andare all’attacco e cercare di fare il possibile per stare davanti a Martin.

D’altronde lo ha sottolineato lo stesso Bagnaia in conferenza stampa: la sua unica missione in Thailandia deve essere quella di recuperare punti se vorrà davvero avere ancora chances di titolo. Il due volte campione del mondo ha evidenziato che questa pista gli piace di più rispetto a Phillip Island, pertanto le sue sensazioni sono positive.

Chiaramente la pressione è molto elevata, ma è un aspetto che non preoccupa troppo Pecco, ormai abituato a gestirla. “Sento la stessa pressione, è la quarta stagione che lotto per il titolo – le sue parole in conferenza stampa – Per me la strategia è la stessa, sia da leader che da inseguitore. Mi comporterò come sempre”.

Bagnaia ha ricordato che lo scorso anno fu proprio Jorge Martin a vincere sulla pista thailandese: nonostante questo precedente il due volte iridato spiega che il tracciato sembra essere un po’ più dalla sua parte, “anche se lui è sempre veloce”.

Ai microfoni della stampa il pilota 27enne ha poi parlato anche del possibile ritorno di Andrea Iannone in MotoGP, che potrebbe prendere il posto di Fabio Di Giannantonio negli ultimi due appuntamenti stagionali a Sepang e Valencia. Anche se Iannone ha smesso di guidare una Ducati nel 2016 il campione del mondo in carica è convinto che il pilota di Vasto “si divertirà un sacco” in sella alla VR46.