Pogacar a bocca aperta, terremoto inatteso: si cambia

Importantissima novità quella appena arrivata per Tadej Pogacar. È già tutto deciso. Ecco cosa cambia il prossimo anno

Tra i grandi protagonisti dello sport mondiale nel 2024 c’è anche Tadej Pogacar. Il formidabile campione sloveno ha concluso una stagione memorabile, destinata a entrare di diritto nella storia del ciclismo.

Alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia, Pogacar ha trionfato in maglia rosa per poi replicare il successo anche al Tour de France. Alla storica doppietta ha aggiunto anche il titolo mondiale conquistato a Zurigo e, nel finale di stagione, pure il Giro di Lombarda per non farsi mancare. L’elenco dei trofei sarebbe potuto anche essere più lungo se lo sloveno avesse partecipato ala prova in linea alle Olimpiadi di Parigi, evento disertato a tre anni di distanza dal bronzo conquistato a Tokyo.

A 26 anni, Pogacar non vuole precludersi nessun traguardo. Vedremo adesso quale sarà la sua programmazione per il prossimo anno tra Classiche e corse a tappe con il possibile assalto alla Vuelta, l’unica che manca al suo palmares già ricchissimo.

Pogacar, la firma è ufficiale: accordo biennale

Nelle scorse ore è stato ufficializzato un accordo che riguarda da vicino anche Pogacar. Urska Zigart, la fidanzata del campione del mondo in carica, ha firmato un contratto biennale fino al 2026 con il team AG Insurance-Soudal. Si conclude così l’esperienza della Zigart con la Liv AlUla Jayco, squadra per la quale gareggiava dal 2021.

Urska Zigart è campionessa slovena in carica sia in linea che a cronometro. In carriera ha vinto cinque volte il titolo nazionale, di cui quattro nella prova contro il tempo. Ha partecipato anche alla scorsa edizione del Giro d’Italia, piazzandosi all’undicesimo posto.

La Zigart ha espresso grande soddisfazione per il trasferimento alla AG Insurance Soudal. “Ciò che mi ha spinto a unirmi al team – si legge nelle dichiarazioni riprese da tuttobiciweb – è il fatto che avevo sentito molte cose positive su AG Insurance Soudal. Quando mi hanno chiamato mi sono subito interessata (..) Il cambiamento può anche portare crescita e da tutto quello che ho sentito sul team penso di aver fatto il passo nel momento giusto.”

Se la fidanzata ha firmato il nuovo contratto, chissà che non possa farlo anche lo stesso Pogacar. Per blindarlo, il team UAE Emirates ha pronto un rinnovo di contratto a 8 milioni per altre due stagioni. Al momento, lo sloveno ne percepisce ed ha di gran lunga l’ingaggio più alto rispetto ai suoi colleghi.