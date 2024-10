Sinner commovente, lo ha fatto davvero: rivelazione improvvisa

Jannik Sinner ha lasciato tutti di stucco con l’ultima rivelazione che lo riguarda da vicino: il tennista azzurro ha davvero un gran cuore

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, si conferma come uno degli atleti italiani più amati di sempre e oltre ai successi in campo dietro c’è anche un motivo legato all’immagine. La sua forza è quella di essere ancora genuino e umile come agli inizi.

Jannik Sinner sta dando spettacolo in questa stagione, vincendo quasi tutto quello che c’era da vincere e segnando dei record inimmaginabili alla vigilia. La sua forza mentale e tecnica sta crescendo con il passare dei mesi e i 7 titoli (più l’esibizione di Riad) lo hanno reso numero uno del mondo certo fino al termine dell’anno. Un traguardo di non poco conto, che lo avvicina ai mostri sacri della storia del tennis e non può che far piacere a tutto il movimento azzurro. La sua semplicità e naturalezza non è però cambiata e non è stata inquinata nemmeno dalla vicenda doping, che ancora pende sulla sua testa, in attesa delle decisioni della WADA.

Sinner è un esempio da seguire in campo, tra atteggiamenti sempre rispettosi nei confronti degli avversari e del pubblico e un modo di fare mai sopra le righe. Nonostante i 23 anni di età sembra essere molto più maturo e già in grado di dare degli ottimi consigli ai più giovani. Una testimonianza diretta del suo status di grande campione l’ha data un prospetto davvero molto interessante, che vorrebbe diventare il Sinner del futuro.

Jannik Sinner è l’idolo di Joao Fonseca: le sue parole gli hanno fatto davvero piacere

Stiamo parlando del talento brasiliano Joao Fonseca, uno dei prospetti più interessanti del circuito. In questa stagione il 18enne verdeoro si è messo in luce centrando i quarti di finale al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro e a Bucarest. Il paragone con Sinner lo hanno tirato fuori proprio in Brasile, visto anche il modo di giocare del ragazzo verdeoro, che può ricordare vagamente l’altoatesino.

Il giovane emergente ha parlato ultimamente proprio di Sinner e di un retroscena che li riguarda da vicino, in particolar modo uno sparring che hanno avuto alle Nitto ATP Finals 2023.

Fonseca ha rivelato: “Ho incontrato Jannik la prima volta alle Nitto ATP Finals di Torino lo scorso anno. È davvero un bravo ragazzo”.

Poi aggiunge: “Fin dal principio il mio piano era andare all’Università e lui mi ha detto: ‘Andrai all’Università? Sei troppo bravo per quello, devi giocare tra i professionisti’, è stato molto carino“. Insomma Jannik si conferma un vero cuore d’oro.