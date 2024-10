Torino-Como 1-0, super Milinkovic-Savic e Njie lanciano Vanoli

Un super Milinkovic Savic e la prima rete in Serie A di Njie regalano a Paolo Vanoli tre punti fondamentali che permettono al Torino di salire a 14 punti in classifica.

Torino-Como, le ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Dembele, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini, Njie. Allenatore: Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Audero; Kempf, Goldaniga, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera, Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Ali Jasim, Jack, Cerri, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba. Allenatore: Fabregas.

La partita

Pronti via, subito ammonito Strefezza. Al 25′ grande occasione per Fadera. L’esterno del Como riesce a rubare palla a Coco al limite dell’area granata e calcia a colpo sicuro, ma la sua conclusione viene parata da Milinkovic-Savic. Grande chance per il Toro al 50′. Ricci si avventa su un pallone libero nell’area del Como e tenta un tiro al volo, che sfiora di poco il primo palo della porta custodita da Audero. 7 minuti e il Toro risponde. Vojvoda raggiunge il fondo e effettua un cross verso il secondo palo, dove Vlasic lascia passare il pallone per Lazaro. Il colpo di testa da breve distanza di Lazaro viene respinto da Audero con un’ottima parata. Al 60′ ancora il Como è pericoloso. Occasione per i lariani con Strefezza, che riceve un cross dalla sinistra e tenta un tiro al volo, ma Milinkovic riesce a respingere. Al 71′ ancora pericolosi i ragazzi di Fabregas. Ottimo tiro di sinistro di Nico Paz, con Milinkovic-Savic che si tuffa all’incrocio per deviare il pallone: il Como ha decisamente ritrovato vigore. Passano 5 minuti e il Torino trova il vantaggio. Il Torino passa in vantaggio grazie a un errore di Braunoder: il suo retropassaggio verso Audero risulta troppo corto, permettendo a Njie di inserirsi e segnare. Primo gol da professionista per il diciannovenne granata. Allo scadere ancora un super Savic salva Vanoli. Mazzitelli tenta un tiro al volo di sinistro dall’interno dell’area, ma il portiere granata respinge lateralmente.