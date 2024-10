Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli dopo il rinvio di Bologna-Milan

Dopo l’ufficialità del rinvio di Bologna–Milan, in automatico non arrivano buone notizie per la formazione allenata da Paulo Fonseca. Domani se si fosse giocata la sfida del Dall’Ara, tra felsinei e rossoblù, non sarebbero scesi in campo Theo Hernandez e Tijjani Reijnders perché squalificati.

Sia il francese che l’olandese non prenderanno parte alla decima di giornata e non saranno a disposizione martedì a San Siro contro il Napoli per il big match del martedì del primo turno infrasettimanale.

Una doppia assenza importante per l’allenatore portoghese che dovrà rinunciare a due pedine importanti del suo scacchiere.