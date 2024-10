Atalanta, Gasperini: “Prestazione straordinaria. Il gol subito ha aiutato”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 6-1 ottenuto in casa contro il Verona.

Vi è riuscito quello che non vi era capitato mercoledì: “Meglio farne uno col Celtic, ma la prestazione è stata simile. La squadra sta bene, poi stasera ha giocato con particolare qualità. In attacco molto bene tutti e tre. Ci era rimasto un po’ di rammarico per mercoledì. Prendiamo atto che stiamo bene e che è un buon momento”.

Sensazioni per la cerimonia del Pallone d’Oro: “Per me è un risultato straordinario andare a questa manifestazione. Sono un po’ dispiaciuto che non ci sia l’Atalanta, ma andrò io a rappresentarla insieme a Lookman. Un risultato ottenuto tutti quanti insieme”.

Avete fatto pagare al Verona il conto del Celtic: “Dalla Champions ti porti dietro l’intensità. Oggi abbiamo fatto gol subito, poi la partita prende un’altra piega. È successo anche col Genoa, delle volte succede anche in Champions. Il Verona rimane una buona squadra, l’ho seguita e ha fatto ottime gare. Credo che riuscirà a riprendersi”.

Differenza d’intensità tra gli altri paesi e l’Italia: “Il gioco non è mai fermo, da noi ci sono troppe interruzioni. Ci sono troppi fischi e troppe simulazioni, che in Europa non ci sono. Giusto parlarne, fanno un danno al nostro calcio. Tempo effettivo? Non è quello, è una questione di ritmo di gara”.