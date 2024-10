È morto un protagonista della Nazionale italiana, lutto nel calcio

Il calcio italiano dice addio ad un grande protagonista, che ha saputo portare in alto anche i colori della Nazionale e del suo club

È arrivata una pessima notizia che ha lasciato senza parole tutti i tifosi e gli appassionati. Per la sua squadra di appartenenza era una figura importantissima da tempo e la sua mancanza sarà pesantissima da digerire.

Il mondo del calcio italiano sta perdendo nell’ultimo periodo tanti personaggi importanti, che hanno segnato un’epoca all’interno del movimento azzurro. Tutti ricordano ovviamente la recente scomparsa di Totò Schillaci, così come quella precedente di Gianluca Vialli o ancora prima di Sinisa Mihajlovic, che italiano non era ma che da noi ha costruito la sua carriera calcistica. Oggi purtroppo le lacrime sono versate per un altro uomo di grande importanza del nostro movimento, ma che di ruolo faceva il presidente. Parliamo di Vincenzo Marinelli, noto imprenditore ed ex numero uno del Pescara negli anni ’80, scomparso all’età di 88 anni nelle scorse ore.

Marinelli era stato una figura centrale per tutto lo sport abruzzese e aveva guidato i biancoblu nel periodo di maggiore splendore, ovvero nei gloriosi anni ’80, quando la Serie A era un campionato inarrivabile per il resto d’Europa.

Il calcio italiano dice addio a Vincenzo Marinelli: il presidente onorario del Pescara si è spento all’età di 88 anni

La grandezza di Vincenzo Marinelli non è stata legata però solo al ruolo nel Pescara, ma anche alla Nazionale italiana di calcio. Per un lungo periodo, infatti, è stato dirigente accompagnatore dell’Italia Under 21, quella che vinceva trofei a raffica a livello internazionale. Attualmente, dato il suo rapporto stretto con il patron Daniele Sebastiani, era presidente onorario del club abruzzese, di cui era diventato davvero un’icona.

A 88 anni si era messo alle spalle anche un’inchiesta della Procura di Pescara divisa in quattro filoni, riguardante il suo ambito imprenditoriale (settore sanitario). Colpito tempo fa da una brutta malattia, non aveva mai smesso di lottare, rimanendo sempre al fianco del suo Pescara, rappresentandolo come presidente onorario in tribuna e in tutte le uscite pubbliche.

I funerali si svolgono nella giornata di sabato 26 ottobre nella sua Pescara. Moltissimi tifosi abruzzesi, nonché il club hanno voluto ricordarlo con grande affetto sui social, con messaggi di vicinanza alla famiglia. Personaggi come lui mancheranno di certo al nostro movimento calcistico nazionale, soprattutto in un momento come questo.